¿Y el candidato a senador del PRM en Santiago, pa cuándo?

Por: Jorge Moronta

La provincia de Santiago con sus respectivos municipios y distritos municipales se perfila como el escenario de la principal batalla electoral en las próximas elecciones municipales. Y no es para menos, los partidos de oposición, viéndose en desventaja fragante en las distintas encuestas que se han presentado, cifran sus esperanzas en un resultado favorable en febrero, de hecho, se ha popularizado la frase ¨sin febrero no hay mayo¨. Santiago, no solo es la segunda provincia en cantidad de votantes del país, sino que también es el único municipio cabecera y de gran tamaño que le queda al Partido de la Liberación Dominicana en estos momentos. Y, por si fuera poco, está en manos de su actual candidato presidencial, Abel Martínez.

De forma tal que la lucha por la victoria en la provincia de los 30 caballeros no es solo política, es más bien una cuestión de honor. Ambos partidos lo saben, y decimos ambos porque en esta plaza y para esas elecciones municipales, el Partido Fuerza del Pueblo, tiene poca incidencia. Para el PLD, perder a Santiago implicaría perder la principal plaza electoral que conservan, y para el PRM, significa infligirle una humillante derrota al candidato morado en su propia casa, lo que sin dudas tendría sus efectos en la ya diezmada moral peledeísta. Si, por el contrario, el PLD da la sorpresa y logra obtener resultados, por lo menos satisfactorio en la provincia, la moral de su militancia y la de sus candidatos se elevaría significativamente. Los dos bandos lo saben y, por lo tanto, lucharán ferozmente para alzarse con el triunfo.

En tal sentido, las cúpulas de ambos partidos han mantenido una presencia y un activismo permanente en la provincia, los miembros del Comité Político del PLD participaron casi de forma unánime en la proclamación del candidato de su partido en el municipio cabecera, el actual diputado Víctor Fadul. Por su parte, el PRM, no se quedó atrás e hizo lo propio con la de su Candidato, Ulises Rodríguez, en la que el presidente de la República, personalmente, no solo participó, sino que presentó a Ulises como el aliado que necesita en Santiago para continuar realizando las obras que viene desarrollando en la provincia e incluir muchas más.

Sin embargo, hasta el momento, una importante figura está faltando en el escenario político, y es la persona que será el candidato a Senador por el PRM en la provincia. Ya el PLD y la Fuerza del Pueblo tienen meses con sus candidatos en las calles, el primero cuenta con el audaz y veterano político Marino Collante, mientras que la FP ha presentado al joven y carismático exlegislador, Demóstenes Martínez. Ambos ya han recorrido la provincia varias veces, están apoyando a los candidatos municipales de sus respectivos partidos y participando con ellos en actividades día y noche. No obstante, tal vez confiado en su fortaleza y posicionamiento, el PRM aún no presenta a nadie para esta posición.

Esta puede ser una actitud arriesgada y peligrosa, si hay una máxima que se aplica en todas las áreas donde exista competencia, es la de nunca subestimar a tu adversario. Este consejo ha sido plasmado en una de las más leídas fábulas infantiles ¨La competencia entre la Ardilla y la Tortuga ¨, todo el mundo conoce el resultado final de la contienda y las causas que dieron el triunfo a la vencedora y las que a su vez provocaron la derrota a su oponente.

De hecho, un factor que se debe tomar en cuenta es que ya se habla de una posible alianza para fundir ambas candidaturas en una sola, de producirse dicha alianza, minimizarla no sería una actitud inteligente por parte de la dirigencia del PRM.

Por otro lado, la persona que encabezaría la boleta congresual del PRM en la provincia, aparte de perder un tiempo valioso, se está perdiendo la gran oportunidad que representa la contienda municipal para su propia candidatura. Los diferentes candidatos a alcaldes y directores de distritos están realizando actividades masivas en sus demarcaciones que representan escenarios ideales y de poco esfuerzo e inversión para el candidato, darse a conocer e involucrarse con la militancia de su partido, dos factores importantísimos para obtener el triunfo electoral.

Pero, uno de los aspectos más delicados y que podrían traer repercusiones, es el hecho de que el candidato a senador deje a los candidatos municipales solos y desamparados. Los aspirantes municipales están librando sus propias batallas, luchan encarecidamente por alzarse con el triunfo en sus demarcaciones, a tales fines, los del PLD y los de la FP, cuentan con el apoyo de su candidato a senador, y el del PRM ¿dónde está? ¿Acaso está esperando que termine la batalla para disfrutar con los vencedores y salir a curar y consolar a los derrotados?

El que gane ganaría sin él, y, por tanto, no tiene ningún compromiso de apoyarlo, y el que pierda de seguro no estaría de buen humor y mucho menos de ánimo. Entonces, ¿qué motivos tendrían ambos para apoyar y acompañar a alguien en su lucha, cuando este no estuvo en la de ellos? Sin lugar a duda que muchos lo apoyarían por disciplina, pero otros podrían, con todo derecho, reciprocar la actitud recibida. Y es importante recordar, que los alcaldes son generales con tropas, que por demás han sido electos por el pueblo y no están sujetos a la presión de un decreto o un nombramiento.

En tal sentido, la presente campaña para las elecciones municipales del próximo mes de febrero, representan una oportunidad de oro que el posible candidato a senador del PRM no debería estar desaprovechando. De hecho, muchos perciben que el partido de gobierno necesita una figura con autoridad que pueda cohesionar a su dirigencia y la de los partidos aliados en los diferentes municipios y distritos municipales. Y quién mejor que este para jugar ese importante rol.

Se dice que ya hace tiempo que el candidato ha sido escogido, entonces, ¿qué espera para entrar al escenario? El tiempo apremia y, aunque nada supera el talento, el trabajo y la disciplina siempre han dado sus frutos.