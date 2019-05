¿Y dónde están los otros aspirantes a precandidatos en el PLD?

La pregunta de que, ¿dónde están los otros aspirantes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD)?, es una interrogante que ha comenzado a tomar fuerza según pasan los días, las semanas y los meses cuando se está a la vuelta de la esquina con las fechas fatales y legales de las leyes de Partido y la Electoral.

La causa de muchos en la población hacerse esa pregunta, está fundamentada en que realmente no se sienten nueve (9) de los diez (10) aspirantes a precandidatos por el PLD para las elecciones del próximo año 2020.

Esos nueve aspirantes a precandidatos que se les ha hecho imposible arrancar con un mínimo de fortaleza son; Reynaldo Pared Pérez, Temístocles Montás, Amarante Baret, Francisco Domínguez Brito, Radhamés Segura, Andrés Navarro, Manuel Crespo, Hipólito Polanco y Maritza Hernández

Aunque realmente, el aspirante que ha prendido y que ha llevado un activismo tal cual una campaña formal para ser el presidente, y el personaje que está haciendo resiliencia con ímpetu volcánico, es decir, muy notorio, todos, algo muy generalizado, sabemos que nos referimos al doctor Leonel Fernández.

Aunque estamos planteando en los otros, a aquellos nueve del PLD, que según las encuestas presentan números de simpatías electorales tendiendo hacia el cero, o sea, que a pesar de ser casi diez los que hemos denominado «los otros», y ni así llegan al 10% entre todos, es decir, que hay varios que no llegan al 1%, y los que llegan, no se despegan mucho de ese número uno.

No es por reducirlos, pero es la población que les ha dicho a todos estos aspirantes a precandidatos en el PLD, que «ahora no», y ese dato es consistente, es decir, duradero, y se ha convertido persistente en todas las encuestas que poseen credibilidad en el país.

La gente está mayoritariamente con el expresidente Fernández, y ya antes de comenzar la competencia oficial a lo interno del PLD, Leonel le ha sacado tanto cuerpo, que el día 6 de octubre de este año, simplemente se va a ir a un plebiscito para formalizar esas aspiraciones.

Se puede y se deben tener aspiraciones en cualquier ser humano, y si éste es un dirigente político, además adornado por años de militancia y sacrificios personales, pues muy bien, ahora, si usted ve que no arranca su proyecto presidencial, que no prende, que gusta muy poco o que no ha gustado, entonces, para que digan que «por aquí murió, que digan, por aquí pasó».

Es que esas son muertes políticas electorales de las cuales después es muy difícil reponerse, porque al ser la batida que recibirían tan diferenciadora, se crea una percepción generalizada que luego es imposible despegarse de ella, se convierte en una sombra negativa perenne.

Además, hay que tener inteligencia emocional, ser realista y saber cuándo una coyuntura política no es para usted, no es su momento, incluso, es más digno recoger «los motetes a tiempo», que hacer el ridículo.

No es que sea ridículo aspirar y no te apoyen, eso no es así, existen aspirantes con mejores propuestas, mejores campañas electorales que otros y la gente muchas veces ignora, no apoya a los candidatos de las mejores ofertas.

Lo patético es, que usted viendo, sabiendo que es un imposible competir con un compañero en una coyuntura determinada, porque lo supera a usted y a los demás por; 5, 15 ó 20 veces y hasta más, como se da en el PLD ahora mismo con Leonel y sus competidores, entonces, persistir, eso es ciertamente muy penoso en un político con ciertos perfiles y un potencial para el futuro.

Vamos a ser precisos, aspirantes a precandidatos en el PLD, a todos, cuando digo a todos, es todos, obviamente, excluyendo a Leonel, de por Dios, ya está bueno, la era digital no permite ni perdona hacer el ridículo en las actividades políticas electorales, máximamente cuando las encuestas más que hablar; cantan.

Y la tapa al pomo se la pone, que le quieren poner a Leonel Fernández como contrincante interno, al Presidente de la República Danilo Medina, al que prueba lo contrario, no está aspirando, y de estarlo, no puede, lo tiene prohibido por la Constitución en el Artículo 124 y el párrafo transitorio que le acompaña.

Entonces, como el ¿dónde están? es para advertirles que si no ven la realidad, que es igualita para todos estos aspirantes a precandidatos por el PLD, es tiempo de retroceder y evitar que lo etiqueten de por vida como ilusos.

Lo último que le ha puesto la tapa al pomo, es que estas precandidaturas sin futuro inmediato, de los que tienen en su equipo político a algunos diputados, regidores y a dirigentes del PLD disque apoyándolos, usted los ve en las actividades públicas reeleccionistas con los auspiciadores y funcionarios del presidente Danilo Medina, ¿y entonces?, ja jajá, eso es bulín político a sus pupilos.

La sugerencia a modo de advertencia para que pospongan sus aspiraciones, va de gratis!!!

Autor: José Núñez

