Y dentro del caos, siempre hay algo bueno.

Es inevitable que nos encontremos en situaciones de caos en la vida donde tu mundo está totalmente en desorden o peor aún, el mundo donde todos vivimos esté de cabeza.

En los últimos meses, esas escenas con sabor a preocupación han estado muy presentes y no podemos ignorarlas ya que afectan a miles de personas de manera directa.

Siempre aconsejo elegir la fe en lugar del temor, porque el temor simplemente hace que nos paralicemos sin buscar soluciones y que dudemos, ya sea de nosotros mismos o de la poca esperanza que todavía podemos sentir en lo profundo de nuestro ser.

Un buen día siempre te da felicidad, pero un mal día te da experiencia. Que los meses que hemos atravesado llenos de retos no nos hagan decaer, porque si no obtuvimos lo que esperábamos, obtuvimos experiencia que necesitábamos.

Estemos atentos y tomemos todas las medidas de lugar que sean necesarias, pero sin dejar que el ruido del mundo apague nuestra fe en ese Dios que sana, que restaura y que en un abrir y cerrar de ojos puede cambiar una realidad inamovible.

No hay coronavirus, no hay fraudes electorales, no hay muertes ni desastres naturales que sean mayor que el favor y la misericordia del todopoderoso. Sigamos clamando con fuerza, pero sobre todo con esa pasión que retumba los cielos y hace descender lo sobrenatural a nuestras naciones.

Escrito por Karla Patricia Zacarías Reinoso

Anuncios

Relacionado