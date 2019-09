¿Y cuándo piensan modificar la constitución?

Hace unos días atrás la constitución era la dama más deseada, la chica del momento, la que todos querían conquistar para variarle su contenido; a uno que otro artículo borrarle algunas letras, ponerle otras, quitar unos puntos y agregar unas comas; pura ortografía en el papel, pero política muy pesada en la práctica. Un grupo político de mucho poder supuestamente se jugaba el todo por el todo por esa mujer (la constitución), pero finalmente no la pudo enamorar, la noche antes escapó de manos con un hombre alto, rubio y de ojos azules; la señora no quiso nada con los mulatos y mestizos, por más verbo que le dieron, por más flores que le enviaron, por más cortejo al que fue sometida, no se pudo enamorar del dominicano que tanto la pretendía.

Tal parece que el rubio aquel, dejó libre la mujer más codiciada por los políticos dominicanos, porque nuevamente vuelve a ser mencionada, pero en esta ocasión los pretendientes son otros o tal vez los mismos, pero con acompañantes que llegaron sin avisar a la fiesta.

Entonces… ¿Por qué modificar la constitución ahora? Hay múltiples razones, y como en nuestro país lo económico está por encima de casi todo, digamos que se necesita modificar la constitución para unificar las elecciones municipales con las congresuales y presidenciales, sólo con este ligero cambio, todos los dominicanos estaríamos ahorrándonos por lo menos cuatro mil millones de pesos… ¡Cuántos cuartos! ; Entonces, cuando hablamos de dinero los empresarios aparecen y esta ocasión no fue la excepción; el CONEP ha estado haciendo una especie de lobbismo para procurar el entendimiento de las fuerzas políticas para la modificación constitucional.

Por otra parte también el PRSC y el PRM en esta ocasión si estarían de acuerdo con variar la constitución y que se puedan unificar las elecciones. ¿Usted se imagina a la oposición “joseando” sus alcaldes en contra del gobierno? No quiero ni pensar cuantos alcaldes podrían conseguir. Del mismo modo, el PRD ha afirmado que es prudente la reunificación de las elecciones para evitar al país ese gasto innecesario.

Asimismo, hay que sacar la figura del Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura, una jugada mal sana de Leonel Fernández en su afán de politizar la justicia para ser impune a sus hechos, pero… ¿Qué gana el sector oficialista en esto? Bueno… el líder de este sector y actual Presidente de la República, es el único dominicano que está inhabilitado políticamente al día hoy, ustedes saben lo que tienen que hacer si quieren unificar elecciones…

“Un dilema es un político tratando de salvar sus dos caras a la vez”. John A. Lincoln

Por: Pedro René Almonte Mejía

