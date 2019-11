¿Y cuál es el “miedo” que tiene? Entonces Danilo no es un ciudadano

Dos declaraciones de miembros de la oposición denotan el pánico que ha invadido sus cuerpos y espíritus cuando se han visto de frente con la participación del ciudadano en pleno uso de todos sus derechos civiles y políticos, llamado Danilo Medina, que por la voluntad mayoritaria del pueblo dominicano expresada en unas elecciones libres ocupa actualmente la presidencia de la República.

De parte del Partido Revolucionario Moderno, se produjo hasta una instancia ante la Junta Central Electoral, donde piden, ruegan e imploran encarecidamente, que se le prohíba a ese ciudadano llamado Danilo, su participación en algunos actos de juramentación de los candidatos a cargos locales que esta realizando el Partido de la Liberación Dominicana los domingos en la tarde.

Mientras que por el lado de la entelequia de lo que queda del Partido Reformista, quien cobra el cheque que todos los meses emite la JCE a nombre de esas siglas, el ¨gallero tramposo¨ que ahora se viste como los muchachos de los Hunger Games, ya dijo que lo que ocurra en febrero para nada tiene que ve con los resultados de las elecciones presidenciales, asumiendo bien temprano que la ¨pela¨ que les viene encima es bastante grande.

En ambos casos nos encontramos frente acciones y declaraciones que dejan entrever el pánico que ya comienza a sufrir la oposición, ante la rápida reacción que ha tenido el PLD frente a la renuncia de un grupito de sus dirigentes, la reparación de su estructura dirigencial en todo el país, comenzando por su comité político, y a lo que ya comienza a verse como una ofensiva del partido oficial que parece sepultará temprano las intenciones de la oposición de ganar las próximas elecciones.

Porque la fiesta temprana que hicieron los enemigos del actual gobierno, comenzando por los renegados del PLD que salieron tras los cantos de sirena de una sofista consumado, al parecer comienza a aguarse frente a quien se ha revelado como un gran trabajador político, cual es el caso del candidato del partido morado Gonzalo Castillo, y la presencia en actos muy puntuales de quien se mantiene encabezando las encuestas como el político mejor valorado del país, que es el Presidente Danilo Medina.

Estamos viviendo en los últimos días la sincerización de los que se fueron del PLD, un grupito de vocingleros de ocasión casados con lo mas granado de la fábula y los inventos, donde no caben los verdaderos dirigentes con pueblo del partido de gobierno.

Porque ¿a quien en su sano juicio se le puede ocurrir seguir detrás de un grupo de frustrados que sueñan llegar a cargos de elección popular colgados de la falda de la chaqueta de un político en decadencia?, solamente a soñadores insomnes cuyo juicio ha sido nublado por la ambición.

No aparece un vocero nuevo, las renuncias ya no se pueden reciclar mas y los ¨fupistas¨ van desapareciendo de a poco de los medios de comunicación porque ya no son noticia, solamente tenían vigencia en el conflicto y la discusión, a medida que todo se va decantando, los polvos de van asentando, las piezas van encajando y todo esta volviendo a su lugar, es mas ya ni siquiera interesa mucho la discusión sobre si el ex-presidente será o no candidato, porque en sus circunstancias necesitará mas que Fortymalt para sobrevivir electoralmente lo que le viene encima.

Como esto es una realidad, ahora el PRM se esta dando cuenta de que será un camino muy difícil el ganar las elecciones locales del próximo año, y como no van lejos los de alante si los de atrás corren bien, pareciera que el repuesto Gonzalo ya ha sido asumido por el PLD como el candidato del 100% de ese partido, que como todos lo sabemos se mantiene como la agrupación política con mayores niveles de simpatía en el país, es decir, se acabó la crisis y ¨e pa lante que vamos¨.

Esta es la razón por la cual se destapan con un disparate como el de pedir que un ciudadano llamado Danilo Medina, un domingo en la tarde, que suponemos es un horario de descanso, no participe en las actividades de su partido, que es el PLD, porque según ellos viola una ley que no dice eso, porque cada quien hace con el tiempo de asueto lo que considere, unos pagan a un grupo para ir a hacer el ridículo en un juego de beisbol, y otros lo dedican a acompañar a sus compañeros en actividades políticas.

Solo que el miedo es libre, y si tienen miedo a la presencia de Danilo ahora que esta comenzando la campaña electoral y se creen que ya ganaron, no sabemos que les podría ocurrir con lo que les viene en la campaña electoral y el resultado que se espera para las elecciones de alcaldías y distritos municipales en febrero, donde es practicamente seguro que el mapa de la República Dominicana se teñirá con el color morado del PLD y sus partidos aliados.

Y no lo decimos nosotros, lo dijo en una declaración el ¨gallero tramposo¨ que firma como presidente de los reformistas, cuando como poniéndose una vacuna para lo que le viene, advirtió que lo que ocurra en febrero no necesariamente es un reflejo de lo que viene en mayo, y se puso a teorizar sobre temas locales y temas nacionales, como si alguna vez la ciencia política haya sido su fuerte, cuando todos sabemos que en lo que es experto es en marrullerías, asechanzas y traiciones.

La verdad ¨monda y lironda¨ es que el PLD ademas de recuperar su unidad perdida, da gusto ver la foto de las actividades en Santo Domingo Norte y Santo Domingo Este donde estaba prácticamente toda la dirigencia del partido oficial presente, se encamina a demostrar en las elecciones de febrero su fuerza electoral, es el primer partido del país, y esto refuerza el criterio de que con ese impulso se encamina a ganar las presidenciales en la primera vuelta de las próximas elecciones.

Lo mejor que puede hacer la oposición es dejar el ¨mieo¨ por la presencia de Danilo, a quien nadie le puede obligar a ausentarse de la campaña de su partido porque es un derecho fundamental que tiene todo ciudadano, y plantearse como van a enfrentar a los candidatos a alcaldes del PLD, todos electos por la voluntad popular, que parece se encaminan a un resultado histórico en términos de ganancia de las mas de 3 mil posiciones electivas que están en juego.

Y si tienen ¨mieo¨ será mejor que se vayan comprando varios ¨perros prietos¨ porque ahora es que esto esta comenzando.

Humberto Salazar

Anuncios

Relacionado