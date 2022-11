Xiomara Zelaya considera “aprobación de las tres causales debe ir acompañada de muchas fuerzas”

Comparte esta noticia

Cree medios se deben formar en combate de noticias falsas; destaca retos de nuevo Gobierno en Honduras

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La diputada de Honduras, Xiomara Zelaya (a) Pichu, expresó su parecer sobre la despenalización del aborto en las tres causales, las cuales suponen la interrupción del aborto cuando el embarazo representa un riesgo para la vida de la mujer, cuando sea fruto de una violación o incesto y/o cuando existan malformaciones fetales incompatibles con la vida, indicando que la aprobación de las mismas debe ir acompañada de muchas fuerzas.

Al ser entrevistada en exclusiva para El Nuevo Diario, por la comunicadora Julia Muñiz, Zelaya consideró que las organizaciones de las mujeres deben apoyar las tres causales, tema que mantiene frizada la aprobación del nuevo código penal en el Congreso Nacional. Destacó que la sociedad debe ser concientizada sobre el tema, para romper “con tantos estereotipos sobre la lucha de derechos de la mujer”.

Al referirse a la lucha de los derechos de la mujer, tanto en República Dominicana como en Honduras, sostuvo que las mujeres están luchando por alcanzar espacios.

Destacó que el hecho de que Xiomara Castro lograra la presidencia de ese país, es un avance para la lucha de la mujer latinoamericana por conquistar espacios.

Cree medios se deben formar en combate de noticias falsas

La legisladora hondureña resaltó la importancia de los medios de comunicación, pero destacó que estos tienen un rol importante en establecer formas de conductas.

Sin embargo, criticó que la mayoría tienen un interés ideológico detrás, por lo que considera que los medios de comunicación deben formarse en el combate a noticias falsas.

“El rol de los medios de comunicación es importante analizarlo, verlo, pero también, plantearse una estrategia en función de contrarrestar esa mecánica poderosa que obliga a que se quiera tener una homogeneidad en el pensamiento, lo que es muy difícil”, dijo.

Sobre el lenguaje inclusivo y matrimonio en personas de un mismo sexo en Honduras

Al ser abordada sobre el lenguaje inclusivo y el matrimonio en personas de un mismo sexo en Honduras, Zelaya dijo que en su país se necesita avanzar en función de los derechos, debido a que ese país todavía vive en retrasos, 12 años después del golpe de Estado, en el que “se trunca toda la aspiración de derechos del pueblo, el avance en cuanto a la inclusión social y de repente pues en vez de ir continuando en profundizar esos cambios hay un retroceso tremendo”.

“En nuestro país no se respeta ni la vida, estamos todavía en la etapa de discriminación. En una sociedad donde todavía no te respetan el derecho a vivir, al pensamiento libre, hay cosas por las que todavía tenemos que avanzar, ese no es un reclamo todavía en nuestro país (matrimonio en personas del mismo sexo)”, indicó, al expresar que en ese país deben avanzar en la lucha contra la no discriminación.

Retos de gobernar en este tiempo en Honduras

La legisladora, la cual no afirmó ni descartó las posibilidades de en un futuro aspirar a la presidencia de Honduras, detalló los retos a los que implican gobernar en esa nación en este tiempo.

Expresó que uno de los retos es avanzar en derechos y desmontar “toda esa estructura” que le quitan los derechos a los más desposeídos, por lo que consideró que se deben hacer cambios estructurales que impacten a la población hondureña.

En ese sentido, describió que tanto el Congreso, como la Suprema Corte de Justicia y el Ministerio Público, respondían a intereses de la dictadura. Indicó que el Congreso fue utilizado para legalizar todo lo inconstitucional.

“Hemos iniciado un reto enorme de empezar a desmontar esa estructura, empezando por impulsar acciones de combate a la corrupción”, dijo.

Asimismo, señaló que no tienen conocimiento de en qué se invirtieron los ingresos de ese país, porque no se ven los beneficios en la sociedad.

Como legisladora, indicó que tiene el objetivo de aportar para que este sea el mejor Gobierno de la historia.

