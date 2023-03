Ximena Duque y la Dra. Acosta Then motivan a la mujer a ser Súper Salutte Feliz

El programa fomenta la salud y felicidad de las mujeres, promoviendo la imagen corporal positiva. Que tu nuevo algoritmo sea ser; Súper Salutte Feliz

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Dra. Acosta Then, reconocida endoscopista bariátrica de República Dominicana, se ha unido a la actriz y empresaria colombiana Ximena Duque, quien cuenta con más de 14 millones de seguidores en sus redes sociales, para promover «Mujer Salutte», el objetivo del programa es resaltar la importancia de tener un peso saludable y feliz.

Esto les recuerda que la felicidad está en priorizarse a sí mismas, en darse ánimo y en la importancia de comer saludablemente, ya que está comprobado que hacerlo produce felicidad, gracias a la serotonina. Este es el objetivo de Mujer Salutte: llevarlas a ser felices a través de su bienestar.

“Cuando uno tiene sobrepeso, se expone a muchísimos problemas de salud, tanto de manera física como psicológica. Para poder progresar y trabajar por nuestros objetivos, debemos estar bien y tener disciplina, pero, sobre todo, ser felices”. Comentó la Dra. Acosta Then.

“Para lograr tus metas es muy importante enfocarse y trabajar en ti misma, ser una mujer completa, ser disciplinada, pero sobre todo sentirse bien física y emocionalmente; cuando estamos al 100% es cuando realmente lo damos todo y conseguimos nuestras metas. Por eso es un honor hacer parte de Súper Salutte Feliz, así puedo seguir impactando la vida de millones de mujeres”, comentó Ximena.

La Dra. Amny Acosta Then, con solo 36 años de edad, es pionera en el método de endoscopía bariátrica sin cirugía, que realiza en su centro de obesidad y especialidades Salutte Clinic en República Dominicana. Mediante este centro, ha impactado a más de 2.700 vidas que hoy son casos felices. Ella busca que su mensaje se escuche cada vez más, para que más personas cambien su vida, motivándolos con su mensaje de tener un peso saludable y feliz.

Es por esto que la reconocida actriz Ximena Duque se unió al programa. Ximena es una empresaria que se ha destacado por apoyar a miles de mujeres a alcanzar sus metas, ella considera que ser parte de Mujer Salutte es una oportunidad para seguir apoyándolas e impulsándolas a que sean su mejor versión.

“Me emociona mucho ver cómo las mujeres brillan de esa manera tan única una vez se sienten felices con su cuerpo y por supuesto, ese orgullo de haber logrado esa meta de pérdida de peso que tanto anhelaban”, comentó Acosta Then, que luego compartió los cuatro pilares de Salutte Feliz:

1. Te sientes agradecido: Al serlo, llega a tu vida más de todo; Salud, amor, abundancia y felicidad.

2. Complicidad de amor y nutrición a tu cuerpo: Cuando amas tu cuerpo, entendemos que el peso ideal es lo que te hace sentir bien contigo mismo.

3. Más allá del reflejo del espejo: Conoces quién eres, y eso te permite saber lo que no quieres, aunque no sepas lo que quieres.

4. Lo puedes mantener: No excedes en tus expectativas y mantienes una realidad de lo que puedes comer sin excesos.

En ese sentido la doctora resalto que incluso cuando se tiene un mal día, existen momentos mágicos y especiales que ayudan a sobrellevarlos, y de eso se trata la fórmula Salutte Feliz:

– Agradecimiento, porque ser agradecido trae abundancia.

– Claridad en tus objetivos, porque cuando tienes claridad, avanzas en velocidad y evitas distracciones.

– Peso Salutte Feliz, porque por cada 20 libras que pierdes, ganas 7 años de vida y eso es felicidad.

Sobre la Dra. Amny Acosta Then es una Endoscopista Bariátrica, directora de la clínica de Obesidad y especialidades Salutte Clinic en la ciudad de Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Es egresada de Medicina General de la Universidad Católica Nordestana (UCNE) Magna Cum Laude en 2009.

Realizó la especialidad en Medicina Interna en el Hospital Salvador B. Gautier avalado por la UASD. Posteriormente cursó el postgrado de Nutriología Clínica en la universidad INTEC. Entre los años 2015 y 2018 cursó su tercera especialidad, gastroenterología, en el Hospital Salvador B. Gautier, siendo nuevamente la jefa de residentes de su año y jefa general de residentes de su hospital. Realizó un adiestramiento en Endoscopia Digestiva Diagnóstica y Terapéutica en el hospital Dr. Bernardo Sepúlveda siglo XXI, en la ciudad de México.

En el 2018 fue ganadora del Gastrochallenge, siendo la primera extranjera y dominicana en lograr dicha hazaña. Además, se desempeñó como docente de INTEC en la maestría de obesidad y creó el programa Balón Gástrico RD, el primer programa de pérdida de peso con acompañamiento y seguimiento del paciente en el país, éxito que la llevó a formar la Clínica de Obesidad y Especialidades Salutte, en donde se ofrece más de 22 opciones y tratamientos para combatir los diferentes índices de obesidad. Pertenece a la Sociedad de Endoscopia Bariátrica de EE.UU.

Esta innovadora doctora se mantiene a la vanguardia de las tecnologías de reducción de peso libres de cirugías, su más reciente programa es el Método TORE, dándole la oportunidad a las personas que han reganado peso luego de un bypass gástrico o una manga gástrica de poder recuperar su salud por endoscopia sin tener que someterse a una cirugía mayor. Amny Acosta Then, es la referencia en República Dominicana por su exitoso programa balón gástrico con seguimiento multidisciplinario y pionera en endoscopia bariátrica en la zona norte del país.

