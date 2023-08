Xavi: «Lamine es un talento que tenemos que dosificar»

EL NUEVO DIARIO, BARCELONA.- El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, se mostró cauto sobre el papel que puede tener esta temporada el joven de 16 años Lamine Yamal, que este martes, en el Trofeo Joan Gamper, lideró la remontada azulgrana ante el Tottenham Hotspur (4-2) saliendo del banquillo en la recta final.

«Lamine es un talento que tenemos que dosificar. Es una maravilla verle jugar con este descaro. Y Ansu (Fati) y Ferran (Torres) también han estado muy bien», destacó a la conclusión del encuentro.

Xavi admitió que el equipo no estuvo hoy «tan bien» como en el último amistoso contra el Milan, aunque se deshizo en elogios hacia el rival y alabó la reacción en la segunda mitad.

«Hemos jugado con un gran equipo, con grandes jugadores y con mucho ritmo. En la primera parte hemos empezado bien, pero no ha acabado de funcionar. Los cambios y el cambio de sistema nos han permitido reaccionar», apuntó.

Sobre el traslado al Estadio Olímpico Lluís Companys, el técnico del conjunto azulgrana comentó que «las sensaciones son buenas», pero que todavía tiene que adaptarse a su nuevo hogar y que, para lograrlo, necesitarán el apoyo de la afición: «Hay que animar a la gente para que venga. Les necesitamos. El año pasado ganamos títulos gracias a ellos».

Por otra parte, Xavi restó importancia a la lesión de Ronald Araujo, que pidió el cambio a la media hora. «Sólo era una molestia y estará para el domingo», aseguró sobre el central, que este martes fue su apuesta en el lateral derecho.

El técnico de Terrassa no quiso adelantar nada de lo que pasará en las última semanas del mercado estival. «La directiva me transmite tranquilidad en cuanto a las inscripciones. No sé si Ansu se queda. Está entrenando bien como Ferran. Hasta el 31 de agosto no podemos decir nada, porque tenemos un problema de ‘fair-play’ «, declaró Xavi, quien eludió comentar igualmente el posible regreso de Neymar.

«Nos tenemos que reforzar bien. Lo sabe el área deportiva y el presidente. Veremos qué nos permite el ‘fair-play’. ¿Neymar? No puedo adelantar nada de nombres. Ya dije algo el año pasado y se me enfadaron», concluyó.

