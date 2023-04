Xavi Jordan: La artista ecuatoriana dice trabaja en nuevo tema musical para estrenar en RD

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La artista ecuatoriana, Xavi Jordan, que vino a República Dominicana recientemente para anunciar que está trabajando en nuevo tema titulada “Rulay”, que tiene en agenda compartir con el público criollo, creado con mezcla de sonidos diferentes entre lo urbano y lo electrónico.

“Quiero promocionar mi próximo tema se llama “Rulay”, que es una palabra de acá dominicana y lo pienso promocionar aquí en República”, afirmó.

La joven artista que una entrevista realizada por el periodista Elmer Feliz para el Nuevo Diario, explicó que los primeros pasos para abrirse a una carrera músical fueron realizados al colgar las canciones producidas en su cuenta personal de tik tok y tras volverse viral decidió establecerse en el ambiente artístico.

“Yo empecé a sacar música hace menos de un año, en julio del año pasado, yo saqué una canción y me fue super bien, y luego saqué otra y me fue súper bien en tik tok, pues en noviembre del año pasado hice un feature con una amiga y se fue viral (…) ya tiene 10 millones y bueno eso fue como lo que me dio el empuje”, manifestó.

Dijo que a pesar de que en este año 2023 ha empezado con un nuevo concepto mezclado con lo visual, aunque la música que realiza es electrónica, refiriendo que la combinación que utiliza al crear las producciones actualmente, está relacionada también con el género urbano, agregando que, “la letra es súper triste, pero el beat es súper a tope, una mezcla de sentimientos”.

La Dj Xavi que también añadió que, aunque su esencia parte del género electrónico, este año decidió realizar algo diferente como en un escape de la realidad, creando dos temas interesantes titulados “Jepress” y “Corta vida”.

Asimismo, resaltó que ha realizado una producción musical compuesta por 13 canciones.

Sueños por cumplir

La ecuatoriana refirió que uno de sus más grandes sueños es realizar una colaboración con el Dj Blackcofy y en cuanto a los artistas criollos indicó que le encantaría realizar un feature con el internacional artista urbano, el Alfa, el jefe.

