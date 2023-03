Xavi Hernández sobre clásico en la Copa del Rey: «El favorito es el Real Madrid»

EL NUEVO DIARIO, BARCELONA.- El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que el Real Madrid, por haber ganado LaLiga y la Liga de Campeones el pasado curso, es el favorito en las semifinales de la Copa del Rey, si bien puntualizó que sus jugadores tienen personalidad para hacerle daño.

El equipo azulgrana afrontará el partido de ida del Santiago Bernabéu en un momento de dudas, tras encadenar dos derrotas consecutivas, algo que no preocupa al técnico egarense, que dijo estar «eufórico» por la situación «idónea» tanto en la Liga -líder a con siete puntos de ventaja- como en la competición del KO.

«Si miramos los dos últimos partidos estamos en el hospital, pero si miramos cómo estamos, vamos primeros de Liga, a siete del segundo, en Europa hemos caído compitiendo y estamos en semifinales de Copa», recordó Xavi, quien instó a sus pupilos a «pensar en positivo» por la «oportunidad de oro» que significa estar en disposición de levantar dos títulos.

Por ello, pidió a sus futbolistas hacer «borrón y cuenta nueva» tras las derrotas en Almería y Old Trafford y a «dar el 100%» independientemente de las bajas.

Y, en esta línea, dijo: «El clásico me motiva más que otros partidos, me pone, me gustaría jugar, me encantaría tener el balón en el centro del campo el Bernabéu, pero no puedo. Por eso, le digo a los jugadores que lo intenten, que sean valientes, ganar allí es una sensación muy bonita»

Con todo, Xavi, opinó que el favorito es el equipo blanco, ya que está compitiendo en LaLiga y fue capaz de golear al Liverpool en Anfield Road.

«Mi argumento es que el Madrid ha ganado los últimos títulos de Liga y ‘Champions’. Somos un equipo en construcción y jugamos contra un Madrid fuerte. Creo que es favorito, sinceramente, pero que tenemos bazas, ilusión, ganas y personalidad de los jugadores para hacerles daño, también», remachó.

En este sentido, prevé el preparador azulgrana una eliminatoria «igualada» que, en su opinión, se decidirá en el partido de vuelta (5 de abril) que se disputará en el Spotify Camp Nou.

No obstante, remarcó que «la intención del Barça es salir a ganar siempre», a pesar de las bajas de jugadores importantes como Pedro González ‘Pedri’, Ousmane Dembélé y Robert Lewandowski.

Recupera, eso sí, Xavi a Ansu Fati, al que ve «contento, feliz y motivado» para afrontar los próximos partidos y ser un jugador importante.

En la comparecencia, el entrenador azulgrana elogió a Vinicius -«hay que marcarlo de cerca», recordó- y al fútbol que practica el Real Madrid.

«Es un rival muy duro, que en muchos momentos no domina, pero tienen esas fases que sí lo hacen y en una transición se te plantan en la portería. Un rival muy difícil en su campo», analizó sobre el equipo de Carlo Ancelotti.

Por último, Xavi fue preguntado por la rueda de prensa que este jueves realizará el colectivo arbitral para mostrar su posición tras el estallido del ‘caso Negreira’.

«De los árbitros espero que lo hagan de la mejor manera posible. Mi sensación, estando en el Barça, es que los árbitros no nos han ayudado. No me gusta ganar con trampas, ya lo he dicho muchas veces», zanjó.

Relacionado