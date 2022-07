Xander Bogaerts aboga por mantener el núcleo en Medias Rojas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BOSTON.- Con todos los altibajos de la temporada, los Medias Rojas tienen marca de 50-50 y aún están en la lucha por uno de los Comodines de la Liga Americana, a 3.5 juegos.

Al torpedero arubeño se le informó, a través de la gerencia de Boston, que no sería cambiado este año si no tenía planes de salirse de su contrato tras el 2022, como es su derecho. Sin embargo, Bogaerts espera que no sean canjeados figuras como J.D. Martínez, el puertorriqueño Christian Vázquez, Nathan Eovaldi, el boricua Kike Hernández y otros.

“Conocemos a los muchachos ahí y hemos pasado por mucho este año”, dijo Bogaerts en una entrevista con NESN tras la victoria de los Medias Rojas sobre los Guardianes el jueves. “Pasamos por mucho al principio de la temporada. Estamos pasando por mucho ahora. Hemos tenido tiempos buenos y malos. Pero al final, creo que éste es un grupo especial. Todo el mundo quiere seguir juntos.

“Esas decisiones no dependen de nosotros. Nuestra única forma de ayudar en eso es seguir ganando juegos. Ahora mismo, cada partido es importante”.

Bogaerts también sabe que los Patirrojos vienen jugando sin el tercera base dominicano Rafael Devers (corva derecha) en los últimos seis encuentros. Y se ha ausentado Trevor Story desde el 12 de julio debido a una contusión en la mano derecha.

Se espera que Devers regrese para el próximo martes, la fecha límite de cambios. Story podría seguirle los pasos. Pero hace bastante falta Hernández, quien no juega desde el 8 de junio debido a una lesión en la cadera. Además de ellos, los lanzadores Michael Wacha y Rich Hill, lesionados ahora mismo, deben de volver pronto.

Las lesiones, los errores defensivos y una inconsistencia al bate han contribuido a una marca de 7-17 en julio para Boston.

“Vamos a pasar la página tras la fecha límite de cambios y seguir haciendo lo nuestro, porque sé que viene mucha ayuda en el camino”, dijo Bogaerts.

