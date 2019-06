X-Men: Dark Phoenix, por debajo de las expectativas

Comparte esta noticia

Omar Reyes

@cinemasrd

Cuatro años después de la insolente “X-Men: Apocalypse”, nos encontramos en cartelera con la que al parecer seria el cierre de esta serie de películas centrada en los “Jóvenes” X-men (First Class), con claras intenciones de un nuevo comienzo o “reboot” de este grupo de superhéroes mutantes por parte del estudio. Nos referimos al film “Dark Phoenix”.

Con una historia situada a principios de los 90’s, observamos como los X-Men tienen que lidiar con uno de sus integrantes más poderosos… Jean Grey. Luego de un accidente en el espacio exterior, una misteriosa fuerza cósmica entra en Jean, quien regresa a casa más poderosa e inestable. Este poder la vuelve en contra de sus amigos y es cuando entran en escena unos extraños villanos que pretenden a la vez tomar el mundo.

Con una que otra escena de acción entretenida, el film padece muchas dolencias. La más evidente es la falta de empatía que sientes por personajes que en otras ocasiones te “importaban”, se une a esto el reciclaje de situaciones que hacen de otras películas de la serie donde nos encontramos con escenas que nos dan “error de código” porque ya la hemos visto antes, al igual que sus tontos y anti climáticos diálogos que no la ayudan a salir a flote (o al menos sacar la cabecita). Por momentos nos hace pensar que todos los actores de la película solo trabajaron para cobrar su cheque sin ningún interés por lo que hacían.

En este debut como director de Simon Kinberg, quien ya había realizado guiones para “X-Men: The Last Stand”, “Days of Future Past” y “Apocalypse”, las cosas no salieron color de rosa. Se tuvieron que realizar serios y notorios cambios en el guión luego de finalizada la película y volver a filmar inclusive el final.

Entendemos que lo que debió ser el arranque para futuras colaboraciones de la serie con otros grupos de héroes Marvel, se quedo como un simple “Fast food” que no pretende nada nuevo y que da un cierre muy por debajo de las expectativas de esta franquicia que comenzó con acertado éxito y que navegó en altas y bajas hasta este pobre resultado final.

