Wyndham Hotel Group creará su primer hotel en República Dominicana

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MONTECRISTI.-La cadena de hoteles Wyndham Hotel Group, alcanza un nuevo hito en su política de expansión internacional al entrar en la República Dominicana de la mano de Grupo De Valle y un conjunto de importantes inversionistas, creando la primera red nacional de hoteles con la marca Súper 8 by Wyndham con estándares americanos, tanto para el mercado dominicano, como para el internacional que visita el país.

Con la presencia del presidente Luis Abinader este 29 de noviembre de 2021 quedaron iniciados los trabajos del proyecto turístico en cuestión. De la mano de las Familias Santana Bonetti, Rodríguez Vela y Estrella Ramia en sus calidades de inversionistas que apuestan por el crecimiento y desarrollo nacional.

El Super 8 by Wyndham – Manzanillo cuenta con un presupuesto aproximado de inversión ascendente a los USD$4,500,000.00, está diseñado en un lote de terreno de cinco mil metros cuadrados (5,000m2) y se enfoca a un tipo de viajero como es el Independent Dominican Traveller, por lo que una tendencia creciente que combina ocio y negocios da inicio formal a instaurarse en la República Dominicana con una primera propuesta destinada a ofrecer un servicio hotelero de calidad para hospedajes nacionales y/o internacionales en distintos puntos de la República Dominicana, más allá de las zonas turísticas por excelencia.

Provincias de la zona Norte y otras ciudades de flujo importante de viajeros podrán encontrar una excelente opción de hospedaje con la red de hoteles Super 8 by Wyndham; su desarrollo inicial en el municipio de Manzanillo y posteriormente en Monte Cristi marcará la diferencia en miras al progreso nacional en toda su extensión.

El Hotel cuenta con el acompañamiento en la gestión integral de proyectos y servicios legales de la firma Estrella & Tupete, Abogados, y el Grupo de Valle con su basta experiencia en la inversión inmobiliaria, turística y hotelera a nivel nacional e internacional y sus acuerdos de representación exclusiva de las marcas Wyndham en Latinoamerica y El Caribe junto a la participación de un gran conjunto de asesores técnicos con vasta experiencia en el desarrollo hotelero, han hecho posible esta latente realidad que marca un progreso innegable para el municipio de Manzanillo y de crecimiento para toda la República Dominicana.

Durante el evento, el señor Edward de Valle en representación de Wyndham se dirigió a los presentes para expresar su agradecimiento por haber “encontrado el liderazgo ejemplar para hacer que esto suceda para Wyndham.

Expresó sentirse “lleno de energía y con ganas de compartir con cada uno de ustedes lo que, sin duda, va a ser un nuevo producto que cambiará el juego de nuestra industria turística”. De igual modo, destacó las amenidades de los dos hoteles a construirse en la zona (Super 8 by Wyndham Manzanillo y Super 8 by Wyndham Monte Cristi), de cuatro pisos cada uno, los cuales sumados ofrecerán más de 100 habitaciones y pondrán a disposición de los huéspedes amplios espacios comerciales, cafetería, espacios para coworking, salones para eventos y multifuncionales, restaurantes, gimnasio, roof top, bar, áreas verdes, entre otros.

Por su parte, el señor Jaime Santana Bonetti, presidente de Súper 8 by Wyndham se dirigió a los presentes para resaltar que “el Cibao es la cuna de la industria nacional y que, por lo tanto, no es casualidad que esta región sea la de mayor pujanza económica, pues, su innegable crecimiento obedece, entre otros motivos, a la visión innovadora de los empresarios de la zona, quienes no han medido los esfuerzos en aras de conseguir el progreso y el desarrollo, no sólo de la región sino del propio país”.

La intención es, según el señor Santana Bonetti, darle la mano a esta región y hacer la mejor de las sinergias para impactar significativamente a un territorio bendecido por su gente, por su enorme potencial geográfico pero que necesitaba la mano amiga de un grupo de emprendedores, optimistas y experimentados hombres y mujeres que han decidido construir una historia de sueños para convertir a Manzanillo – Montecristi en un destino que definitivamente hay que conocer.

De acuerdo a lo expuesto por el señor Jaime Santana, la decisión de ‘hacer’ es clave para que otros grupos se animen y abracen la idea de cambiar el rostro y la calidad de vida de tanta gente buena que habita en cada una de las provincias que serán impactadas con el conjunto de obras que desde hoy el grupo de promotores inversionistas, están listos para ejecutar, no en procura de cumplir solamente con expectativas de generar beneficios para nuestras empresas, sino con la genuina valentía de asumir riesgos arrastrados por la ilusión de transformar y dar vida.

De igual forma, el señor Santana expresó al señor Presidente y a los demás asistentes, su agradecimiento particular, el cual, expresó, trasciende directamente a su familia, de manera especial a sus padres, quienes han volcado toda su confianza en él brindándole la oportunidad de tomar este tipo de iniciativas y hacerse acompañar de estupendos consejeros, siempre bajo el modelo de moralidad y valores inculcados en el seno del hogar. Al efecto, aseguró que su compromiso y responsabilidad se encuentran doblemente convenidos, ya que no se trata únicamente de obtener beneficios, sino también de dar cumplimiento a la responsabilidad moral y social.

El hotel Súper 8 Manzanillo y Súper 8 Monte Cristi lograrán ampliar la oportunidad para que los dominicanos conozcan más de su país en hoteles refinados, seguros y a un precio accesible, además, de significar una opción para la expansión del turismo de trabajo o negocios en una zona en su máximo esplendor del desarrollo.

“Inmensa es nuestra alegría y satisfacción al contribuir desde el sector privado a su promesa de desarrollar Manzanillo. Pronto vendremos juntos a recoger las sonrisas de los hombres y mujeres; niños y niñas de esta demarcación y cumplir con nuestro compromiso ante la sociedad dominicana en procura de un mejor país” refirió el señor Jaime Santana, dirigiéndose al presidente de la República, durante su intervención.

“La red nacional de Súper 8, conformada por seis hoteles, brindará experiencias asequibles principalmente para el dominicano y luego para el turista internacional. Será un concepto nuevo que impactará y creará oportunidades a nivel nacional; además de contribuir con la diversificación de la actividad turística de Republica Dominicana,” puntualizó Edward De Valle II.

En definitiva, Súper 8 by Wyndham busca ser reconocido como el punto de encuentro ideal en el corazón de las más importantes ciudades turísticas del país, apostando a ser la opción ideal para el turismo interno y externo, la contribución al desarrollo nacional y por qué no, marcar el cambio en el abanico de posibilidades hoteleras a nivel nacional.

Finalmente, el señor Jaime Santana indicó, de manera muy esperanzadora que “el reto es grande, pero hoy con el primer palazo de Súper 8 Manzanillo y el anuncio del inicio de Súper 8 Montecristi, damos muestras firmes de que inicia un nuevo destino, una zona por industrializar, un paraíso por descubrir. En verdad, estamos muy entusiasmados con todo esto y pronto le contaremos a Manzanillo muchas historias y logros para el progreso de la región y de nuestro amado país”.

Relacionado