Wushu es un ejemplo

Durante el fin de semana estuve de visita en la Federación Dominicana de Wushu. Yo que no soy dado a este tipo de socialización, atendí una invitación del presidente de ese organismo, Luis Chanlatte, a través del buen amigo Julián Suero.

Al llegar al Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, me ubico por el letrero que está frente al pabellón de voleibol y entré, produciendo una muy buena impresión inmediata.

Grata sorpresa me causó encontrarme con un primer salón habilitado para asambleas, reuniones y conferencias muy bien organizado con sillas cómodas.

La distribución del espacio es impresionante si tomamos en cuenta que es la misma instalación en donde estuvo la Federación de Pelota Vasca para los juegos Panamericanos de 2003, que ha sido remodelada y adecuada a los requerimientos de la entidad en la actualidad.

Las oficinas confortables y debidamente equipadas para realizar de forma eficiente el trabajo inherente a cada cargo, como la del secretario general y de la dirección técnica… la oficina que ocupa el presidente de la federación es un lujo, amplia y un mobiliario acorde al cargo para acoger a dirigentes nacionales e internacionales.

A todo esto se le suma un pabellón de competencia de la disciplina, habilitado con 300 asientos y un espacio VIP para los invitados especiales, que cuenta con dos escenarios de combate y una villa para alojar a una gran cantidad de sus atletas. Esta instalación está en fase de terminación y ha contado con el respaldo del Ministerio de Deportes así como de la embajada China acreditada en el país y otras entidades.

La visita se transformó en un interesante conversatorio sobre la problemática del deporte nacional, el pasado, presente y futuro del Comité Olímpico Dominicano con la integración de Carlos Doñé, Neftalí Ruiz y Martín Rodríguez, generando encendidos debates por la diversidad de los puntos de vista y de criterios, que contrastaban con los enfoques del señor Chanlatte.

Se puede estar de acuerdo o no con la forma de manejarse como dirigente del señor Chanlatte, a quien le he criticado su estilo controversial, y hasta conflictivo, de manejarse en el movimiento deportivo, pero ha demostrado ser un gran gerente con el manejo eficiente en esta federación emergente de un deporte que todavía no pertenece al programa olímpico.

Creo pertinente la ocasión para estimular a las demás federaciones a emular la iniciativa del controversial Chanlatte, para que programen en sus planes a corto plazo dotar a sus federaciones de mejores espacios, que incentive el desarrollo de sus respectivas disciplinas y estoy seguro que tanto los dirigentes y atletas, así como los amantes del deporte en sentido general, lo valorarán en su justa dimensión.

