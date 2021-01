WSJ: Trump forzó la dimisión de un fiscal por no actuar ante supuesto fraude

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.– La Casa Blanca forzó la dimisión esta semana de un fiscal federal en Georgia por no respaldar los intentos del presidente saliente, Donald Trump, para investigar un supuesto fraude electoral en ese estado clave que perdió en las elecciones del pasado noviembre, según informó este sábado The Wall Street Journal (WSJ).

El fiscal, Byung J. Pak, que había sido nominado por el propio Trump, anunció su renuncia por sorpresa el pasado lunes, un día antes de la segunda ronda de los comicios al Senado en Georgia, que terminaron por dar el control de la Cámara Alta a los demócratas.

Según el WSJ, que cita a fuentes anónimas, la dimisión se produjo después de que un alto funcionario del Departamento de Justicia telefoneó a petición de la Casa Blanca a Pak y le ordenó dejar el puesto.

El motivo, según el rotativo, es que Trump consideraba que el fiscal no estaba haciendo lo suficiente para investigar el supuesto fraude electoral durante las elecciones presidenciales de noviembre pasado, que el mandatario lleva denunciando sin pruebas desde su derrota.

La renuncia se produjo un día después de que salió a la luz el audio de una llamada hecha por Trump al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, en la que le demandó que “encontrara” miles de votos a su favor en el estado.

Según desveló también este sábado el WSJ, antes de esa llamada el presidente saliente ya había contactado en diciembre a otro funcionario estatal para exigirle pruebas del supuesto fraude y otros representantes de la Casa Blanca habían hecho lo propio durante semanas.

Las autoridades de Georgia han refutado hasta ahora todas las acusaciones de Trump sobre un supuesto fraude electoral en el estado, que el ahora mandatario perdió por 11.779 votos en las elecciones de noviembre y donde ya ha habido tres recuentos para corroborar el resultado de los comicios.

Trump también ha denunciado supuestos fraudes en otros estados en los que perdió y ha interpuesto varias demandas que hasta ahora han sido rechazadas por los jueces.

Esta semana, el Congreso de Estados Unidos ratificó la victoria del demócrata Joe Biden en una jornada en la que tuvo que detener durante horas su reunión por el asalto al Capitolio protagonizado por simpatizantes del presidente saliente y que dejó cuatro muertos.