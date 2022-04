(VIDEO) Wolves sobreviven a Clippers y se medirán a Grizzlies en playoffs

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES, EE.UU..- En una tremenda batalla de baloncesto con cuchillo en la boca, los Minnesota Timberwolves sobrevivieron el martes a Los Angeles Clippers en un partido enrevesado y apasionante de “play-in” (109-104) y se medirán a los Memphis Grizzlies en la primera ronda de los playoffs., informó este miércoles la prensa deportiva.

Los Wolves, séptimos en el Oeste y que solo habían jugado las eliminatorias por el anillo una vez en los últimos 17 años, se impusieron a unos Clippers, octavos y que estuvieron muy cerca de asfixiarles con su defensa.

Los angelinos desquiciaron a Karl Anthony-Towns, que fue expulsado por faltas y que solo jugó 24 minutos (11 puntos con 3 de 11 en tiros).

¡Cómo me gusta Anthony Edwards! Desarrollo brutal el que está teniendo este chico, que ya apuntaba alto en Georgia y que no ha necesitado demasiado para confirmar todo su potencial. Ahora mismo, me parece más determinante para su equipo, incluso, que KAT. pic.twitter.com/5CPJdaUuJ9

