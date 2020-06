Wisin lanza su propia casa discográfica

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO; SAN JUAN.- El reguetonero puertorriqueño Wisin, conocido como «El Sobreviviente» del género urbano latino, ha ampliado su carrera empresarial, con el lanzamiento de su propia casa discográfica, «La Base Music Group».

En dicho sello musical, según dijo el veterano artista urbano a Efe, ya cuenta con dos nuevos cantantes: el puertorriqueño Chris Andrew y el cubano AB, cuyo nombre verdadero es Abdiel Cohalla.

El primer sencillo de Chris Andrew, «Hey Shorty», se publicará el viernes.

El tema fue producido por el grupo Los Legendarios y elaborada en el propio estudio de grabación de Wisin, «La Base», en Cayey, pueblo natal, de crianza y residencia del veterano artista urbano en la zona montañosa de Puerto Rico.

«Estamos cocinando desde Cayey. Quiero seguir creciendo mi pueblo, donde espero quedarme toda mi vida, ampliar la empresa y darle trabajo a mi gente de acá», resaltó Juan Luis Morera, nombre verdadero de Wisin.

Tras el sencillo de «Hey Shorty», Wisin lanzará otro tema de Chris Andrew junto a él y Rauw Alejandro, y después, otro del artista con Ozuna.

¿CÓMO WISIN SUPO DE CHRIS ANDREW?

Según contó Wisin, fue su contable quien le sugirió escuchar la música de Chris Andrew.

«Cuando lo escuché por primera vez, me gustó su estilo, pero más bien, porque tiene identidad», indicó Wisin sobre el artista que tiene solo 19 años.

«Aunque es muy ‘chamaquito’ (joven), nosotros nos percatamos que tiene las herramientas para hacer cosas grandes. Lo que buscamos es gente que aporte. Con su voz y por su interpretación, tiene las cualidades», enfatizó.

Wisin mencionó además que una particularidad que tiene Chris Andrew, así como él, es la disciplina.

«El querer venir a trabajar al estudio, a escuchar y aportar ideas, lo hace único. Gente talentosa hay miles, pero hay otras cosas que te pueden hacer llegar más lejos», reconoció.

EL PRIMER SENCILLO DE AB SALDRÁ EN JULIO

Sobre AB, Wisin adelantó que su primer sencillo se estrenará a mediados de julio próximo.

«Siempre estamos aportando a la música, a hacer algo nuevo», enfatizó Wisin, de quien dijo que conoció al artista cubano en el reality mexicano-estadounidense «La Banda».

«Me llamó su atención su manera de ser. Lo comparo con el grupo CNCO cuando producimos su primer disco. Es de esos muchachos que nacen con ese ángel en la música», resaltó.

«LA BASE MUSIC GROUP» SERÁ «CRECIMIENTO» PARA WISIN Y YANDEL

Wisin, por otra parte, aclaró que la fundación de su propia discográfica no significará un rompimiento con su compañero de dúo Yandel, quien también propiamente cuenta con su sello disquero, «Y Entertainment».

«Al contrario. Esto de La Base es crecimiento, es seguir aportando. De tanto ‘reality’ que he hecho, entendí que hay necesidad de buscar nuevos talentos», abundó.

«Es importante, que si nosotros llevamos tantos años juntos, sigamos creciendo, y eso es una bendición», agregó Wisin, quien junto a Yandel lograron crear su propio sello disquero, «WY Records», y en el que tuvieron bajo su firma a Franco «El Gorila» y Tony Dize.

Con una carrera de más de 20 años, y en cuyo tiempo han sido testigos de la evolución del reguetón, hasta convertirse en el género musical más escuchado a nivel mundial, Wisin, no obstante, reconoce que hacen falta más herramientas para fomentar el talento de jóvenes con hambre de convertirse en estrellas.

«Queremos ayudar a hacer buena música. Y si hay buena música, hay un proyecto. Cuando yo arranqué, no habían herramientas. Ahora que las tengo, puedo fomentar el talento», recalcó.

«Solo estoy tratando de aportar. No me quiero echar flores, sino bregar (trabajar) con la música de los nuevos talentos y ser un instrumento. También trato de auto-analizarme, el saber qué tengo que hacer: no correr, sino caminar», reflexionó.

PRÓXIMO DISCO DE WISIN Y YANDEL, «LOS LEGENDARIOS»

Wisin adelantó además que en agosto próximo espera lanzar el próximo disco del dúo, «Los Legendarios».

Al momento, el disco incluirá las colaboraciones de Ozuna, Miky Woodz, Brytiago y The Black Eyed Peas.

«En agosto venimos con todos los poderes. Será un disco musicalmente rico, muy variado, muy versátil», detalló.

Referente a Ozuna, Miky Woodz, Brytiago, todos miembros de la nueva generación de artistas del género urbano, Wisin destacó que «esos chamaquitos tienen la intención de conquistar el mundo».

«Los hemos visto nacer, y creciendo en humildad, para seguir colaborando y ayudando», apuntó.

