Wilson Sued: “Si no existiesen las orgías, me declararía asexual”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Este martes se ha desatado un revuelo en las redes sociales por las fuertes declaraciones que hiciera la noche del domingo el comunicador Wilson Sued en el programa Noche de Luz, sobre su sexualidad y es que el santiaguero confesó gustarle las orgias.

“Te voy a responder con esto: Si los quintetos, los sextetos, las orgias no existieran, yo me declararía asexual”, afirmó el Sued al ser cuestionado sobre su preferencia sexual.

“Lo repito: Si no existiesen las orgias, me declararía asexual, por eso es que en mis relaciones, mi matrimonio me botan por lento”, amplió.

“Si, señorita”, respondió el conductor de Directo al Show a Luz García, cuando esta última le preguntó: “¿Te gustan las orgias?”

El animador explicó que dicha práctica le permite introducir al acto sexual personas tanto del sexo femenino como del sexo masculino, aunque se niega a estar con alguien que no le guste.

El también modelo citó al empresario artístico Cholo Brenes y el productor de televisión Miky Bretón, ambos fallecidos, como responsables de en algún momento buscarlo para intercambio de trabajo por sexo.

Por otra parte, Sued habló de sus planes de inaugurar el próximo mes una fundación llamada “Wilson Sued Impulsa” para niños con pie equinovaro, condición con la que nació el comunicador y que por primera vez reveló en la entrevista.

“El 75% del poder de lo que consiga, del tráfico de cualquier cosa que pase por ahí va a ser para niños de escasos o sin nada de recursos que nazcan con pie equinovaro”, expresó.

FUENTE: MÁS VIP (Yerlendy Abad)

