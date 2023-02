Wilson Max, autor bachata “Dile a él”, agradecido con nominación

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El artista y compositor Wilson Max mostró gran satisfacción y agradecimiento por la reciente nominación de Premios Soberano en la categoría “Bachata del año”, del éxito “Dile a él”, canción que es de su autoría.

“Cuando vi la noticia de que esta bachata estaba nominada me sentí feliz y agradecido con Dios por el talento que me ha regalado para la composición, además de ser un estímulo para seguir descollando en esta área que tanto me apasiona”, sostuvo el cantautor, conocido como “El superior”

Oriundo de la ciudad de Santiago de los Caballeros de la República Dominicana, Wilson Espinal Núñez se ha destacado como un joven apasionado por la música, quien además es cantante y tiene su propia agrupación de bachata.

Con tan solo 30 años de edad, comenzó a tocar guitarra a los 12 años, pero desde los nueve ha sentido una gran pasión por la música.

A los 16 años se convirtió en uno de los músicos de la agrupación de su tío El Chaval de la Bachata, como segunda guitarra, donde realizó un trabajo extraordinario y destacado.

Le ha compuesto varias canciones al Chaval, las cuales se han convertido en verdaderos éxitos musicales.

Residente en los Estados Unidos pero dominicano de pura cepa, Wilson se mantiene realizando presentaciones en diferentes lugares públicos y nocturnos de la ciudad de los rascacielos y otros estados.

Bajo la sombrilla de la empresa Estrella W Music, Wilson Max actualmente promueve el corte musical “Enfermera”, también de su autoría, el cual ya suena con mucha fuerza en RD y en los próximos días se le estará realizando su audiovisual.

