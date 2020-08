Wilmer Roberts da a Lápiz Conciente como “ganador unánime” en tiradera con Mozart La Para

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La guerra lirical entre los exponentes urbanos Lápiz Conciente y Mozart La Para pareciera no encontrar un punto medio que declarara como ganador al artista que obtuvo un mejor desenvolvimiento en esta batalla campal, hasta la noche de ayer, cuando el rapero dominicano Wilmer Roberts dio como “ganador unánime” a Lápiz Conciente, en el marco de una entrevista realizada por Santiago Matías en su canal de YouTube, Alofoke Radio Show.

Roberts aseguró que Mozart La Para cometió un error al lanzar su último tema El Papá del Lápiz, debido a que esto pudo haber provocado la “letal” respuesta del autodenominado Papá del Rap. “Mozart no puede reclamar porque el pidió exactamente lo que paso” refiriéndose a las expresiones de índole personales que se entonaron en el más reciente tema de su adversario, “Descanso Eterno”. El rapero dominicano, que fungió como juez de esta guerra, señaló que, si los fanáticos ya daban victorioso a Erickson Hernández, nombre de pila de La Para, no debió lanzar otra canción y se declararía como ganador de esta contienda.

En la entrevista, William Roberts, aseguró que el medio de comunicación especializado en brindar informaciones del espectáculo y del género urbano, Alofoke Radio Show, jugo un “papel fundamental” como influencia en las letras de Lápiz Conciente al llamar a Santiago Matías, conocido popularmente como Alofeke, “perra Foke” calificándolo como uno de los mejores versos de la canción.

Las características que Roberts analizó y evaluó para declarar a Lápiz Conciente como ganador de esta guerra fueron la métrica, el flow, el ataque, las respuestas y los punchlines.

Para la primera ronda calificó a “Golpe de Estado” de Mozart La Para puntuando la métrica con un siente de diez, el flow un seis de diez “porque lo sentí muy relajado e improvisado”, el ataque un nueve de diez a raíz de que sintió “mucho veneno” en sus letras, y el punchline un siete de 10, mientras que para “Tu No Ta” de Lápiz Conciente puntuó la métrica con un nueve de diez, el flow un ocho de diez “aunque la pista no lo ayudo”, su respuesta con un siete de diez debido a que “mencionó muchas cosas de su persona y no de Mozart”.

En la segunda ronda, señaló que “Game Over” tiene en su métrica un ocho de diez, en su ataque nueve de diez en virtud de que “no dejo un punto sin responder” y para sus punchline, Roberts los calificó con un nueve de diez, y para el tema “9 Días” de puntuó la métrica con un ocho de diez, el ataque un tres de diez “porque no respondió nada de lo que le dijo Mozart”.

Para la tercera y última ronda de esta batalla al momento, Roberts, calificó el tema “El Papá del Lápiz” en su métrica con un siete de diez, en su flow un siete de diez por igual, en su ataque un siete “porque se basó mucho en crear punchlines muy ficticios y lo sentí muy relajado, estaban buenos pero muy superficiales”, y para el más reciente tema de Lápiz Conciente, “Descanso Eterno”, calificó su métrica con un nueve de diez “porque en principio no hay una buena organización”, el ataque un diez de diez, su flow un diez de diez, coro nueve de diez y respuesta diez de diez, y sus punchlines con un diez de diez por igual.

Roberts declaró que a pesar de que Avelino Figueroa, nombre de pila de Lápiz Conciente, en sus primeros temas de esta guerra “Tu No Ta’” y “9 Días”, no arremetió tan fuerte contra Mozart La Para como sus fanáticos esperaron, “Lápiz dio la talla en su ultima canción, el es el ganador unánime de esta contienda”.