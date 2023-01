Willy Hobal inicia el 2023 con el lanzamiento del primer sencillo de su álbum ‘’Virgo’’

EL NUEVO DIARIO, SUIZA. – J‘’Willy From the Block’’, es el primer sencillo del álbum VIRGO del artista dominicano radicado en Suiza, Willy Hobal. Esta canción explora el lado terrenal de Virgo, la conexión con su gente y sus orígenes. Se estrena este viernes 20 de enero en todas las plataformas digitales.

“Willy From the Block”, es una mezcla de ritmos pop europeo y dembow dominicano, fusionados para crear el tema inspirado en “Jenny From the Block” de Jennifer Lopez.

A través de las letras de esta canción Willy incita al oyente a trabajar duro y salir adelante sin importar las barreras que se presenten en la vida. Un verso de la canción cita lo siguiente; “Para ver la luz se sale de lo oscuro, para ganar yo ya trabajé duro, esta es mi promesa de un mejor futuro; aunque pongan muros hay que ir seguro”.

VIRGO será su primer álbum (EP), y el concepto es sobre el símbolo del zodíaco Virgo, y cada canción explora una cualidad de este signo, así también cada canción está dedicada a dos símbolos del zodíaco que comparten cualidades con virgo. Será un álbum para personas especiales, para las ovejas negras, las personas que buscan la libertad de ser ellos mismos a través del baile y la música.

El álbum tendrá 6 canciones y está previsto para salir a la venta en verano de este año. Estará disponible en versión digital y físico en formato de CD y vinilo de edición limitada.

