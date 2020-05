VÍDEO: Willy Adames quiere jugar con Licey; espera ir al Clásico Mundial de Béisbol

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El prospecto Willy Adames tiene toda la intención de jugar para la temporada 2020-2021 con los Tigres del Licey por si lo llaman para que sea parte del equipo dominicano que irá al Clásico Mundial de Béisbol 2021, a celebrarse en marzo.

“Tengo toda la intención de jugar con mi equipo, el de las cinco letras (Licey), esperaré que Tampa (Rays) esta vez me dé el permiso”, dijo el jugador de 24 años de edad en un Live de Instagram para el editor deportivo de El Nuevo Diario.

Adames fue reclutado por los azules como el primer pick del 2014 para ese equipo. Su última temporada que jugó en el Lidom fue en e 2016-2017. En dos temporadas ha participado en 11 partidos, uno de ellos en la campaña 2014-2015.

“Tengo mucho deseo de jugar con mi gente del Licey, he pedido el permiso antes y no me lo han dado”, expresó. Añadió que “allí aprendí mucho, es un gran equipo y un torneo muy fuerte para nosotros los peloteros”, reveló.

Rememoró su primer juego entre Licey y Águilas en Santiago. “Eso fue en el 2016-2017, estuve muy nervioso jugar allí, con tanto público, mis padres y amigos me dieron apoyo. Fue un momento inolvidable”.

Expresó además que jugar con el Licey lo pondrá “ready” por si lo llaman para ser parte del equipo dominicano que participará en el Clásico Mundial de Béisbol que se jugará en marzo del 2021.

“Sería un honor ser parte de ese equipo. Hasta de –water boy- iría. Jugar para mi país, con esos grandes pelotero es algo grande”, explicó.

WILLIAM AISH / EDITOR DEPORTIVO EL NUEVO DIARIO

@WILLIAMAISH

