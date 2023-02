Williams Jerez, una carta crédito del bullpen de los Tigres del Licey

EL NUEVO DIARIO, MACUTO.-Williams Jerez integra el bullpen Tigres de Licey (República Dominicana) en la Serie del Caribe Gran Caracas 2023 y afirmó estar preparado para presentarse en cualquier situación, porque es uno de los hombres de confianza del mánager José Offerman.

En lo que va de torneo, el relevista se ha visto hermético, pues se presentó en una ocasión y los bateadores no descifraron sus envíos. En 2.0 innings no admitió carreras limpias y por eso ha exhibido, hasta ahora, efectividad inmaculada de 0.00; otorgó un boleto y propinó un ponche. Piensa que puede ser determinante en el rendimiento de los felinos en la justa y espera tener el chance de presentarse nuevamente, para mostrar su potencial en el diamante.

“Estoy preparado para lanzar en cualquier situación. Nosotros los pitchers estamos preparados para ingresar en cualquier cotejo. Es algo que puedo hacer, porque el mánager José Offerman me brindó la confianza para venir a esta Serie del Caribe y quiero responder a su apoyo de la mejor manera posible”, dijo el tirador el miércoles en Estadio Jorge Luis García Carneiro, en Macuto, estado La Guaira, donde Licey retaría Curazao en un partido por la séptima jornada de Gran Caracas 2023.

“Siento que soy de mucha utilidad para el club porque así me lo han hecho entender. Pienso que Offerman es un gran estratega, porque él es alguien que puede diseñar el plan de juego para salir victorioso en cada jornada. Tenemos un récord de 3-3 y espero que podamos clasificar a segunda fase, gracias a sus decisiones”, aseveró el zurdo de 30 años de edad con experiencia en la Major League Baseball (MLB).

En las Mayores fue una especie de trotamundos, pues vistió tres uniformes en dos torneos. Trabajó para Angelinos de Los Ángeles, Gigantes de San Francisco y Piratas de Pittsburgh. Presentó una marca de 1-0 y una efectividad de 5.33 en 29 encuentros, de los cuales finalizó cinco. Según Baseball Reference, admitió 15 anotaciones pulcras en 25.1 innings, en los cuales totalizó 17 bases por bolas y 27 ponches.

En Gran Caracas 2023 todavía no tuvo decisión, porque tiene una foja de 0-0, pero no es algo que le quite el sueño ya que su principal función será mantener a Licey con vida y, en caso, de concretar esa meta llevarlo a la conquista del trofeo, algo que no será sencillo porque cree que el evento es sumamente parejo.

“Los juegos han sido muy interesantes porque reina la paridad. Eso demuestra la gran calidad de este espectáculo. Cuando los duelos son reñidos, uno se motiva a trabajar con más ganas porque la adrenalina sube al 100% y uno se entusiasma bastante, pero este es un deporte en el que se gana y se pierde. La meta siempre será triunfar, pero cuando eso no ocurre, uno simplemente debe pasar la página y salir adelante”.

Antes de finalizar el ameno diálogo en el coso litoralense, el siniestro, que en la campaña 2022-2023 de la Liga Profesional de Beisbol de República Dominicana (LIDOM) terminó con un récord de 1-0 y un porcentaje de rayitas pulcras admitidas (PCL) de 3.68 en 10 presentaciones con Estrellas Orientales, el conjunto que perdió la Gran Final ante Licey que posteriormente lo tomó como refuerzo para esta contienda en Venezuela.

Jerez sólo piensa en la obtención del título y aspira a concretarlo el 10 de febrero, siempre y cuando Tigres acceda a la instancia decisiva de la Serie del Caribe Gran Caracas 2023.

“Nosotros los dominicanos siempre mantenernos el ánimo en lo más alto y queremos conseguir la clasificación a segunda etapa, para después buscar ese título que tanto queremos. Nosotros nos mantenemos positivos y no perdemos la esperanza de llevar esa copa a la República Dominicana. Tenemos una gran energía y la vamos a usar para hacer las cosas bien y poder alzar la copa”.

