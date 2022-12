Will Smith explica cuál es la verdadera razón por la que golpeó a Chris Rock

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES. – La razón por la que la estrella de Hollywood, Will Smith vuelve a hablar de la bofetada que le dio al comediante Chris Rock el 27 de marzo de 2022 frente a millones de televidentes, es porque está en una carrera de prensa para su nueva película, “Emancipación”, que bien podría verlo en la contienda por otro premio el próximo año, aunque su relación con la Academia sigue siendo complicada.

En una entrevista que se publicó, Will dijo que entiende si la gente no está lista para ver la película, pero espera que no penalicen al resto del equipo que trabajó en el proyecto.

“Entiendo completamente que si alguien no está listo, lo respetaría absolutamente y le permitiría su espacio para no estarlo” dijo. “Mi mayor preocupación es mi equipo: el director Antoine Fuqua ha hecho lo que creo que es el mejor trabajo de toda su carrera”.

El exitoso actor también ha dado su primera entrevista en un programa de entrevistas desde la bofetada de los Oscar.

“Esa fue una noche horrible, como se pueden imaginar. Tiene muchos matices y complejidades. Pero al final del día, simplemente… lo perdí, ¿sabes?”, dijo Will .

“Estaba pasando por algo esa noche, ¿sabes? No es que eso justifique mi comportamiento en absoluto… Fueron muchas cosas. Fue el niño pequeño que vio a su padre golpear a su madre, ¿sabes? Todo eso surgió en ese momento. Eso no es lo que quiero ser”, afirmó Will Smith.

Will Smith busca el perdón por su nueva película “Emancipación”

Will habló sobre las consecuencias que enfrentó a partir de ese momento. “Me había ido. Esa fue una rabia que había estado reprimida durante mucho tiempo”, dijo. “Mi sobrino tiene nueve años. Es el niño más dulce. Vinimos a casa. Se había quedado despierto hasta tarde para ver a su tío Will y estamos sentados en mi cocina y él está en mi regazo y sostiene el Oscar y dice: ‘¿Por qué golpeaste a ese hombre, tío Will?’ Maldición”

Ahora Will Smith quiere el perdón de Hollywood y lo hace con “Emancipación”, una película que tiene todos los ingredientes para ser un éxito, para él ya es algo positivo, “La película llegó a mi vida en un momento en que estaba buscando y estaba buscando”, agregó el actor. “Y aprendí muchas cosas de Peter (el personaje) y estoy absolutamente cambiado por tener este encuentro espiritual con este gran hombre”.

