Will Smith dispara jonrón y los Dodgers se mantienen con vida en postemporada MLB

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Will Smith disparó un jonrón de tres carreras y Corey Seager se voló la barda dos veces para que los Dodgers de Los Ángeles derrotaran este viernes 7-3 a los Bravos y de esta manera evitaron su eliminación de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, la cual aún domina el equipo de Atlanta 3-2.

Smith desapareció la pelota del parque en la sexta entrada con dos corredores en las bases, ante el relevista de los Bravos, Will Smith, siendo esta la primera vez en la historia de los playoffs de Grandes Ligas, que se enfrentan un lanzador y un bateador del mismo nombre.

Will Smith vs. Will Smith.

Advantage, Will Smith. 😱 pic.twitter.com/RxjuhY5hek

— MLB (@MLB) October 17, 2020