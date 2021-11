Will Smith declara contempló matar a su padre para “vengar” a su madre

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCION DIGITAL. – El famoso actor Will Smith ha vuelto sorprender con sus confesiones. Hace unos días el popular actor reveló que llegó a plantearse el suicidio.

Tal y como recoge TMZ, el actor hizo esta confesión en la presentación de Will Smith: The Best Shape of My Life, una docuserie en la que el protagonista de Men In Black habla sobre cómo perdió 10 kilos en 20 semanas.

Ahora, en la revista PEOPLE aparece un extracto exclusivo de las nuevas memorias reveladoras de la estrella de 53 años, titulada Will, que se publicarán el 9 de noviembre.

En él, Smith pone al descubierto dolorosos secretos familiares, incluido un incidente traumático de la infancia que involucró a su difunto padre, Will Sr., quien, según él, le dejó cicatrices en los años venideros.

Al principio del libro, Smith establece la complicada relación que tenía con su padre William Carroll Smith Sr., quien con su madre Caroline Bright, crió a Smith y sus tres hermanos en Filadelfia.

“Mi padre era violento, pero también estaba en cada juego, obra de teatro y recital. Era un alcohólico, pero estaba sobrio en cada estreno de cada una de mis películas”, escribe. “Escuchó cada disco. Visitó todos los estudios. El mismo perfeccionista intenso que aterrorizó a su familia también puso comida en la mesa todas las noches de mi vida”.

Smith escribe que un aterrador acto de violencia que presenció a su padre llevar a cabo contra su madre cambió su vida para siempre.

“Cuando tenía nueve años, vi a mi padre golpear a mi madre en el costado de la cabeza con tanta fuerza que se derrumbó. La vi escupir sangre. Ese momento en esa habitación, probablemente más que cualquier otro momento en mi vida, ha definido quién soy”.

Para el actor, el trauma de ese momento afectaría toda su vida y carrera. Explica: “Dentro de todo lo que he hecho desde entonces, los premios y elogios, los reflectores y la atención, los personajes y las risas, ha habido una sutil cadena de disculpas hacia mi madre por mi inacción ese día”.

