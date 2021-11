Will Smith confesó alguna vez contempló el suicidio

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCION DIGITAL. – Una reciente confesión del popular actor Will Smith contrasta con su eterna sonrisa y buen humor. Detrás de esa imagen no todo ha sido color de rosa. El popular actor reveló que llegó a plantearse “el suicidio”.

Tal y como recoge TMZ, el actor hizo esta confesión en la presentación de Will Smith: The Best Shape of My Life, una docuserie en la que el protagonista de Men In Black habla sobre cómo perdió 10 kilos en 20 semanas.

En el documental, del que ya se ha visto un avance, el actor revela algunos de los problemas de su vida: “Cuando comencé este programa, pensé que me estaba poniendo en la mejor forma de mi vida, físicamente. Pero, mentalmente, estaba en otro lugar. Y terminé descubriendo un montón de cosas ocultas sobre mí”, confesó.

En un momento de ese avance, Will Smith dice que “esa fue la única vez en mi vida que consideré el suicidio”. Aunque la frase no tiene contexto, se cree que se conocerán más detalles cuando se estrene el documental.

La serie documental coincide con el lanzamiento de sus próximas memorias, donde dice que está “exponiendo mi vida y muchas cosas que la gente no sabe”.

“Lo que has llegado a entender como Will Smith, el aniquilador de extraterrestres, la estrella de cine más grande que la vida, es en gran parte una construcción, un personaje cuidadosamente elaborado, perfeccionado y diseñado para protegerme, para esconderme del mundo. Para esconder al cobarde”, dice el actor.

