Will Hardy: «Me encanta este equipo y espero que a vosotros también»

EL NUEVO DIARIO, UTAH.- Las ruedas de prensa de Will Hardy suelen destacar por su tono calmado y una postura eminentemente práctica. En ellas resume sus impresiones acerca de lo visto en el partido y no tiene reparo alguno en valorar el rendimiento de sus jugadores, sea positivo o negativo. Siempre desde un tono constructivo y con el simple objetivo de mejorar la posición de los Utah Jazz de cara al éxito.

Y mal no les ha ido. Después de perder algo de fuelle tras el cierre de mercado, las últimas dos victorias ante Boston Celtics y Sacramento Kings han devuelto a los de Salt Lake City a la lucha por el play-in. Ni siquiera ausencias tan importantes como las de Lauri Markkanen, Jordan Clarkson o Collin Sexton han evitado que los Jazz sean capaces de medirse de tú a tú ante cualquier rival.

Cabe destacar que la gran mayoría de analistas y aficionados situaban a los Jazz en el pozo de la Conferencia Oeste tras un verano en el que se desprendieron de sus dos máximas estrellas, Donovan Mitchell y Rudy Gobert, así como de otros dos titulares, Bojan Bogdanovic y Royce O’Neale.

Curiosamente, esta predisposición fue utilizada como combustible por el cuerpo técnico y los jugadores, superando cualquier tipo de expectativa: los Jazz suman 35 victorias con once partidos por disputar.

“No es fácil comenzar una temporada cuando todos te dicen que no eres bueno”, afirmó Hardy tras la victoria ante los Kings, según recoge el medio The Athletic. “Estoy muy orgulloso de este grupo. No han retrocedido ni un poco. No se han rendido. Solo puedo estar orgulloso de los muchachos estando en la situación en la que estamos. Estoy orgulloso de cómo han afrontado todo el año”.

Y rompiendo su habitual postura estoica, el técnico de los Jazz se permitió compartir también unas palabras cargadas de cierta emoción. «Me encanta este equipo y espero que a vosotros también».

Consigan o no la clasificación final para los playoffs, lo cierto es que los Jazz han sorprendido a toda la NBA y han sido capaces de asentar las bases de su nuevo proyecto en un periodo inusualmente rápido. Por delante les queda el cuarto calendario más complicado de la liga, de acuerdo con Tankathon, pero también les acompaña la confianza, la química y el trabajo suficientes para competir contra cualquiera y demostrar que el futuro que se abre Utah es esperanzador.

