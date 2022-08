Will Barton define como un ‘shock’ su salida de los Nuggets

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, WASHINGTON.- Si había una pieza establecida en Denver, más allá de las estrellas Nikola Jokic y Jamal Murray, ese era Will Barton. El alero, un fijo como titular para Mike Malone en las últimas temporadas, acumulaba hasta ocho campañas consecutivas jugando para los Nuggets cuando conoció a finales de junio que era traspasado a Washington Wizards. No se lo esperaba. Se sentía seguro como miembro de un equipo contender en el que tenía un rol establecido. No extraña que en un primer momento quedase descolocado.

«Fue como un shock, pero no demasiado. Fue un shock porque, obviamente, había estado allí ocho años e hice muchas cosas junto a esos chicos. Siempre es impactante cuando has estado en un lugar durante tanto tiempo y tienes que seguir adelante. Pero, al mismo tiempo, lo acepté. Estoy dando la bienvenida a un nuevo capítulo», comenta a Mike Singer de The Denver Post.

A Barton le toca ahora remar para conseguir que los Wizards rompan esa barrera que les impide ser un equipo competitivo. Los capitalinos llevan años sin rumbo y viviendo de exiguos periodos de éxito, como fue entrar en 2021 (única ocasión en los últimos cuatro años). Barton sabe mucho de esto. Cuando llegó a los Nuggets en 2014 la situación no era mucho mejor. Una de las cosas que más enorgullece al veterano alero es haber contribuido a instaurar una culta ganadora en la organización de Colorado.

«Simplemente ser capaces de cambiar todo eso, eso es lo más importante. Llegué allí y no éramos buenos. No teníamos una buena cultura. Ver dónde está el equipo ahora, y saber que jugué un papel importante en ese camino, no puede ser más gratificante. Ese es el mayor logro que veo a nivel personal cuando echo la mirada atrás», señala.

