Wilfrido Vargas niega estuviera “borracho” cuando participó en programa de televisión en Puerto Rico

A los medios de comunicación y al público en general✍️ ¨Después de ver varios días como circula una información que especula sobre mi, me veo en la obligación de aclarar cierta situación por respeto a mis seguidores y a mi persona, ya que algunos comentarios se han salido de contexto y degradan sin motivo alguno. Todo aquel que me conoce sabe que soy un gran conversador, un artista trabajador e inquieto que siempre está creando música, y así es como he pasado los días de confinamiento junto a mi familia. Cuando el animador de televisión que originó dicha situación me comentó sobre el concierto de Puerto Rico en fin de año, le respondí que eso estaba viendo en mi teléfono recientemente. El entrevistado tiene infinitas maneras de abordar una pregunta, yo tiendo a adornar las respuestas, ya que me encanta hablar. Sin embargo el animador del programa, quizás no familiarizado con mi manera de expresarme y con las dificultades de una videoconferencia, no pudo seguir la conversación. Entendemos que los medios humorísticos hagan bromas, y agradecemos que siempre me tengan en cuenta para sus noticias, pero no podemos dejar creer a nuestro querido público algo que no es cierto, pues ellos también merecen todo nuestro respeto, así pues, deban saber que no tomo desde hace más de 30 años y cualquier comentario que diga lo contrario estaría haciendo una difamación. Dicho esto, deseo sigan disfrutando de mi música y de muchas más conversaciones, pues como artista siempre quiero brindarles la mejor experiencia. Un abrazo a todos¨. Wilfrido Vargas