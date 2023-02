Wilfrido Vargas alega no imagina su vida fuera de la música

EL NUEVO DIARIO, SAN JUAN. – El cantautor Wilfrido Vargas tras 50 años de una exitosa carrera musical reconoce que imaginarse dedicado a otra profesión y oficio le provoca “susto y miedo”, solo vive en la gratitud de hacer lo que ama: música.

“Yo no recuerdo otro Wilfrido Vargas que no sean los 50 años. Son 50 años de música, 50 años de aplausos, 50 años de cariño, 50 años de satisfacción y 50 de hacer músicos y hacer agrupaciones musicales y de hacer cantantes. No recuerdo lo que era Wilfrido Vargas antes de estos 50 años. Si miro por el retrovisor no veo más nada. Pensar en que pude haber sido otra cosa me asusta. Me da miedo. Nací con la música”, afirmó el reconocido músico dominicano, tras ser entrevistado por un medio puertorriqueño.

Y es que el veterano merenguero se presentó el pasado 3 de febrero en Puerto Rico realizando un gran concierto en el Coca-Cola Music Hall en el Distrito T Mobile, para celebrar este medio siglo en la industria.

El intérprete hizo un repaso de su extensa trayectoria discográfica que incluye los éxitos “El Africano”, “Abusadora”, “El Comején”, “El Baile del Perrito”, “El Jardinero” y “El Loco y la Luna”, entre otros.

“Puerto Rico es muy nostálgico y de mucho agradecimiento para mí. Por eso es que me ves con ese ánimo de ir a Puerto Rico de estar con tanta gente linda que ha apoyado mi carrera por tantos años. Ir al escenario a improvisar no es lo mío y nunca lo ha sido. Un artista que respeta su público no hace eso y cualquier artista que haya tenido un tiempo en la carretera llamada música no puede darse el lujo de ir a una presentación a improvisar”, señaló Wilfrido Vargas.

La primera vez que el cantante visitó Puerto Rico fue en la década de 1970 en el programa televisivo que presentaba el fenecido Luis Vigoreaux. Su llegada a la isla fue a través del productor dominicano Yaqui Núñez del Risco quien lo impulsó a conocer el mercado puertorriqueño y lo demás como él aseguró, “fue historia”.

“Una vez estuve en Puerto Rico con mi música eso se fue viral, digo viral no porque esa palabra no se usaba, pero fue algo bien extraordinario la manera en que Puerto Rico me apoyó y lo demás fue historia. Puerto Rico siempre fue un patrocinador constante de mi música”, sostuvo Vargas.

Salud estable

En noviembre del 2022, el intérprete tuvo un percance de salud en Colombia que algunos medios digitales informaron como una gravedad. Vargas aclaró que le dio “una gripe muy grande” ante el cambio de temperatura por lo que tuvo que recibir asistencia médica en una clínica de salud.

“No pude soportar el frío y me dio una gripe más grande del mundo. Le dieron una connotación de que yo estaba mal, pero solo fue esa noche y no pude trabajar. Lo lamenté mucho por la gente que me quería ver. Entiendo que el espectáculo se pospuso”, concluyó.

