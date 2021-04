Wil T, un novel artista que cuenta sus experiencias en el género d

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Wilalber Moisés Torres es un novel artista oriundo del municipio Baní, provincia Peravia, que inclina su música hacia el drill, un estilo de música trap que se originó en South Side, Chicago a principios de 2010 y que se define por su contenido lírico oscuro y nihilista y sus ominosos ritmos influenciados por el trap.

Durante la pandemia, Will T decidió hacer público su talento debido a que estar encerrado sin hacer nada tanto tiempo, lo ayudó a componer muchos temas, y entre ellos nació “Como Denis”, su primer sencillo musical.

Desde el drill, Wil cuenta sus experiencias que plasma en letras acompañada de contagioso ritmo, y en conversación con El Nuevo Diario, nos contó los detalles de su reciente paso a la industria de la música.

Pregunta: ¿Cómo inicias en la música?

Respuesta: En el ámbito profesional, comencé hace un año con los freestyles publicándolos en mi cuenta de Instagram y luego a mis amigos y a todo público en general les gustó tanto que decidí hacer mi primer tema profesional titulado “Como Dennis” y actualmente es el primer drill y ha gustado mucho en Baní, especialmente.

P: ¿Por qué te inclinaste hacia el género drill?

R: Siento que al ser un género que está actualmente en constante crecimiento, puedo tener la oportunidad de sobresalir y darme a conocer. No es mi fuerte, pero lo hago bastante bien. De todas formas, hay otros géneros en los que también me desenvuelvo que son el Rap y Reguetón.

P. ¿Quiénes son tu inspiración en la música?

R. Bruno Mars, aunque él interpreta un género totalmente diferente al mío, me gusta lo que él hace. Dígase la manera en la que compone, su estilo y su forma de lucir en un escenario.

Localmente, están El Alfa, que ha sido un ejemplo claro de superación para mí y Amenazzy, que ha logrado colocarse entre los grandes.

P. ¿Compones tus propias canciones?

R. Si, cada experiencia vivida, la plasmo en mis notas, ahí escribo todas mis canciones y todos mis versos.

P. ¿Con cuál artista te gustaría colaborar?

R. Con todos, pero si tuviera que elegir, El Alfa y Romeo Santos.

P. Si no estuvieras haciendo música urbana, ¿Por cuál genero te inclinarías?

R. La bachata, me gusta ese sentimiento y despeche que refleja dicho género.

P. ¿Qué te falta por aprender o perfeccionar?

R. Muchas cosas, recién empiezo. Me falta la experiencia de montarme en una tarima y cantarle a un público, me falta perfeccionar la forma en la que canto, en la que compongo y, sobre todo, crecer mucho como persona.

P. Desde el punto de vista laboral y personal, ¿Cómo te ha afectado la pandemia y la cuarentena?

R. Personalmente me ha ayudado, ya que por la pandemia fue que decidí hacer público mi talento, estar encerrado sin hacer nada tanto tiempo, me ayudó mucho a componer muchos temas y me ayudó a tomar decisiones claves para mi crecimiento profesional.

P. ¿En que estás trabajando actualmente?

R. Tengo varios proyectos en los que estoy trabajando actualmente, pero mi próximo tema será con un artista banilejo, llamado Davi Crazy, lanzaremos un drill muy pronto.