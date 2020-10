WhatsApp ya permite silenciar los grupos y chats de manera permanente.

EL NUEVO DIARIO.- WhatsApp anunció este jueves que permitía silenciar los grupos y chats para siempre.

La función que ya está disponible en iOS y Android, a partir de ahora ofrecerá tres opciones a la hora de silenciar un grupo: ocho horas, una semana y para siempre y eliminará la opción de silenciar durante un año.

El proceso para silenciar un grupo o chat para siempre es exactamente el mismo que antes, no hay cambios en ese aspecto. Simplemente hay que buscar la conversación en cuestión, pulsar en “silenciar” y elegir la opción “siempre”.

Al hacerlo, como ya sabemos, WhatsApp dejará de notificarnos todos los mensajes entrantes, siempre y cuando no nos mencionen.

