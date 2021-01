Wendy Regalado interpreta a “Dulce” en “La Suerte de Loli” de Telemundo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- La reconocida actriz Wendy Regalado, personifica en una producción estelar que se estrena próximamente para la cadena hispana Telemundo, a “Dulce”, en “La Suerte de Loli.”

En esta esperada producción donde en su personaje no es, “ni tan Dulce, ni tan agria”, Regalado, fortalece más aún su exitosa carrera cinematográfica y televisiva, tras el éxito en una producción para Nickelodeon.

La actriz Wendy Regalado, regresa a las grandes y codiciadas producciones ahora con su personaje de “Dulce” en esta novela de la cadena hispana Telemundo, líder en este mercado en el género, en un momento histórico. Se trata de una telenovela de comedia dramática, adaptación de la miniserie argentina homónima, creada por Lorena Miraglia y María José Riera.

“Ha sido fantástico trabajar de la mano de profesionales tan diversos y capacitados, con un personaje como el de Dulce. Me honra y satisface el que me haya escogido para representar el personaje, del que no quiero abundar mucho, sino invitarles para que lo vean en acción en el estreno que será el 26 de enero por Telemundo”, expresa regocijada la afamada actriz internacional nacida en la República Dominicana.

“Agradecida inmensamente de Dios y de mis fantásticos seguidores que, desde inicios de mi carrera, siguen día tras día el desarrollo de los esfuerzos que he concentrado, no solo en el campo educativo y una labor de excelencia, sino además en continuar apoyando la industria cinematográfica, televisiva y de producción en los Estados Unidos, lo que además se traduce también en beneficios para nuestros países en América Latina”, subraya la actriz.

“Me he gozado esta nueva producción de La Suerte de Loli, que se rueda por varios puntos de Miami, entre otros. Es gratificante el encuentro con prestigiosos colegas de la industria en este período. Trabajar para una producción de la Cadena hispana internacional de Telemundo, que distribuye contenido para más de 100 países en más de 35 idiomas, siempre es una satisfacción y privilegio”, enfatiza Regalado.

Esta telenovela podría lanzarse en Netflix, tal y como ha sucedido en otras producciones de la cadena. Regalado es parte de un elenco de otros reconocidos actores y actrices como Silvia Navarro, quien es la protagonista y Osvaldo Benavides, entre otros.

En este personaje de “Dulce” en “La Suerte de LoLi” que será transmitido próximamente por Telemundo, Regalado encarna a “una mujer de armas tomar, un poco exagerada en su forma de ser y cómo luce, la esposa de César, a quien hará pasar momentos de tensión dentro de su relación por diferentes motivos y sobre todo al darse cuenta, de que él está enamorado de otra.”

“Dulce, es de carácter fuerte, ambiguo, manipulador y ocurrente que, de repente se hace ver inocente y saca, esa dulzura para conseguir su objetivo, ya que sigue enamorada de César, haciéndole la vida imposible a su rival Rox. No se pueden perder esta magnífica producción hispana internacional de Telemundo, sostiene la afamada actriz dominico-americana.

Breve sobre Wendy Regalado

Inició su exitosa carrera en lleno en el 2006 y desde entonces hasta la fecha, “no ha parado”, representando un talento multifacético con fundación sólida en el teatro, desenvolvimiento en la televisión tanto nacional como internacional, y protagonismo en el mundo del cine, llamada cariñosamente por algunos, como, “La Barbie Dominicana” por su fresca personalidad, naturalidad y belleza, adicionalmente de representar en alto a su país en el extranjero tanto en su carrera laboral como en sus inclinaciones filántropas (ayudando activamente a varias causas de obra social.

Mayormente conocida como actriz y presentadora de televisión, aunque debido a estudios originalmente en comunicación social, ella, maneja las cámaras con naturalidad, en cuanto la formación en cine, teatro y televisión que le brinda el arte de la improvisación en escena y la exploración profunda de un personaje.

Conocida mundialmente por el personaje de Lucía en la telenovela juvenil de TV “Grachi”, del canal internacional Nickelodeon, donde participó en las tres temporadas exitosas. Esta serie se reestrenó este pasado año en Nickelodeon latino para varios países en AL.

Además de Telemundo, Wendy ha estado activamente participando en otras famosas series de otras cadenas hispanas televisivas, como “La Fuerza de Creer 2”, entre otras producciones.

Actualmente, presenta su propio programa online, haciendo uso de los modernos recursos tecnológicos, donde aborda sobre belleza, bienestar y nutrición, titulado, “Wellness By Wen”, donde entrelaza mensajes de autocuidado y empoderamiento para la mujer actual, y con el cual aspira continuar innovando más para el público por medio de las redes sociales, donde pueden seguirla en Instagram @WendyRegalado , FB: WendyRegalado-Page, Podcast Links: Neo Mujer USA, en Twitter @wendyregalado, IMDB: Wendy Regalado.

Su nuevo podcast en las plataformas digitales Spotify y Google Podcast y Apple podcast del canal digital Neomujer Usa, se escucha con éxito en más de 20 países alrededor del mundo.

En el teatro se destacó desde muy temprana edad en Santo Domingo y luego continúa en Miami, ciudad que le abre las puertas y donde ha llevado a cabo gran parte de su vida y carrera artística, manteniendo un equilibrio entre las diferentes áreas. Su versatilidad en el medio, la ha llevado a representar también importantes marcas dentro de los Estados Unidos en América Latina y el Caribe.

Ha participado como modelo de imagen y actriz para fotos y comerciales de: Google, Amazon, ESPN, Discovery Channel, Merlin NYC, Zoni, Direct tv YMCA, NBC Universal, Telemundo y otros prestigiosos medios más.

Pueden obtener más información sobre ella en https://www.wendyregalado.net/ .