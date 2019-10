Welington Castillo planea jugar con el Licey hasta diciembre

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Ocho temporadas después, el mascara de Grandes Ligas, Welington Castillo se prepara para intervenir y dar la solvencia defensiva que el conjunto azul ha carecido de un nativo de la posición dos en muchos años. Una estancia que planea hasta mediados de diciembre.

“Nos sentimos bien, que es lo importante, y estamos aquí haciendo lo que sabemos hacer, preparándonos para pronto entrar a la acción de juego”, dijo de entrada el nativo de San Isidro, 32 años, cuando Juan Nova Jr le inquirió sobre su estado físico.

Destacó el buen recibimiento que ha tenido, luego de tan larga ausencia, de la enseña azul, de una gerencia y un equipo que calificó de mucha tradición y que “me han recibido muy bien”.

El gerente general, Junior Noboa, había informado que Castillo se va a integrar en el transcurso de esta semana que inicia.

Welington admitió el tanto tiempo transcurrido desde la última vez que jugó con el Licey (27 partidos en 2010-11) y que ello le ayudó para su devenir en el béisbol organizado. Expresó que la de Dominicana es una liga buena, fuerte, y que cuando se es joven se necesita jugar en ella para obtener experiencia y luego implantarla en los Estados Unidos.

Definió la temporada de 2019 con los Medias Blancas de Chicago como difícil para él, ya que estuvo lesionado, al punto de que debió ir por una semana al nivel Triple A por rehabilitación. Señaló que a causa de las lesiones, no jugó mucho en Grandes Ligas (72 partidos), pero se mantuvo positivo en tratar de dar lo mejor de sí al conjunto de la Liga Americana.

Es, precisamente, la motivación por la que optó por jugar con el Licey. “Bueno, no jugué. Las lesiones me impidieron jugar y agotar los turnos que siempre he tomado, por eso estoy aquí y voy a jugar”.

A la cuestión de hasta cuándo piensa llegar con el equipo azul, dijo creer que hasta “mediados de diciembre” y si en caso que los Tigres lleguen hasta la final, si volvería, a lo que respondió: “es posible, es posible, es posible”.

“Pero he hablado con ellos (los de Operaciones de Béisbol) y les dije: quiero jugar al principio y para estar un tiempo con mis hijos y mi familia y voy a jugar hasta mediados de diciembre”, adujo, a modo de ratificación.

Asumió que su meta es mantenerse en salud, porque sin ella no se puede ejecutar nada en el terreno. “Si tenemos salud, las cosas van a fluir”, acotó el receptor, quien refirió que es cristiano desde niño y siempre invoca a Dios.

Agradeció a los seguidores de su carrera por su apoyo, que va a jugar para ganar y terminó con un “Licey campeón”.

Castillo se uniformó por primera vez con los felinos en 2008-09 y en ocho partidos bateó de 8-2 (.250), en serie regular. En el round robin de 2008 actuó en un cotejo, un turno. En la Serie del Caribe de 2010 participó en tres partidos y se fue de 8-1.

En 2010-11 disputó 27 encuentros y logró 15 hits en 83 turnos (Ave .181), con tres cuadrangulares y un doble, impulsó diez carreras, anotó ocho. En 2011-12, un partido, tres veces con el madero. En serie regular, la actuación de Welington Castillo se resume en 36 partidos, de 94-17 (Ave .181), tres vuelacercas, un tubey, once remolques, ocho anotaciones, seis bases por bolas, 25 ponches.

Este 2019 en Grandes Ligas, bateó de 230-48 (.209), con 12 jonrones, 12 dobles, 41 impulsadas, 18 anotadas, 16 boletos, 74 ponches. En dos partidos en A y tres en AAA acumuló de 21-5 (.238), jonrón, doble, 5 impulsadas.

Anuncios

Relacionado