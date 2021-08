Welcome to the summer Vol. 2” juntará en escena a Arcángel, Bulova, Tokischa y dj Adoni

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El próximo sábado 14 de agosto el calor del verano se sentirá al máximo en la discoteca Imagine de Punta Cana con la llegada del "Welcome to the summer Vol. 2" evento que reunirá en escena a los exponentes urbanos Arcángel, Bulova, Tokischa y Dj Adoni. El evento que llega a su segunda edición cuenta con la producción de SA Concerts y Ángel Producción, quienes desde ya garantizaron que cumplirán con todas las medidas protocolares acorde a la pandemia que vivimos, para garantizar la seguridad de todos los asistentes y del equipo de trabajo. En "Welcome to the summer Vol. 2" el público disfrutará de un gran concierto en donde se mezclará lo mejor del género urbano con Arcángel, quien estará presentado en escena lo mejor de su amplio repertorio, desde clásicos como "Pa´ que la pases bien", "Enamorado de ti" hasta su más reciente sencillo "Insegura" que tiene más de cinco millones de reproducciones en YouTube. Mientras que del patio la representación estará a cargo de Bulova, quien promete encender el party son sus temas más pegajosos, entre estos "¿Y eso?", "Dale pipo y "Vamos pal Bronx". Tokischa dirá presente con el repertorio lleno de picardía que le caracteriza, y Adoni, el dj más popular del momento, subirá a escena para colocar las mezclas más aclamadas por el público. SA Concerts y Ángel Producción adelantaron que el escenario estará dotado de excelentes juegos de luces, pantallas y un equipo de sonido impecable para el disfrute de todos. Las boletas para "Welcome to the summer Vol. 2" están a la venta en Uepa Tickets.