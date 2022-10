(VIDEO) Wawrinka gana el pulso a Nakashima y se cita con Bautista

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DEPORTES.- El suizo Stanislas Wawrinka dio un paso más en el torneo de Basilea y, tras imponerse al estadounidense Brandon Nakashima por 6-4, 5-7 y 6-4, se citó en los cuartos de final con el español Roberto Bautista.

El suizo, ganador de tres títulos del Grand Slam y que llegó a ser el tercer jugador del mundo, avanza en la competición de su país donde procura recuperar ritmo competitivo después de sus eliminaciones en las primeras rondas en Amberes y Astana.

El renacido Wawrinka, que estuvo un año al margen de la competición por una lesión en el pie izquierdo, ya dio buenas sensaciones en su primer partido, ante el segundo favorito, el noruego Casper Ruud.

