Wawawa’s en “Las Terrenas”

Nunca compartí la actitud de Sal en la película “The Beach”, dirigida por Danny Boyle, y protagonizada por Leonardo DiCaprio…

Cuando la realidad de la clase media era Juan Dolio, Guayacanes, Puerto Plata y Cabarete, y el aspiracional Casa de Campo, conocí “Las Terrenas”.

Junto a unos amigos, invitados por unas francesas, supe de la ruta Santo Domingo, San Francisco, Sánchez… (la edad no daba para guiar o tener carro).

Desde la ‘cama’ de una camioneta, en la que iban aproximadamente veinte personas, transité las intrincadas vías de una ‘carreterita’ de dos estrechos carriles, bordeada de insondables precipicios, al ritmo ascendente y descendente de la montaña.

Llegamos. La vista era espectacular. Tranquilidad. Playas vírgenes y casi vírgenes…

La avenida principal era arena. El cúmulo más grande de cemento era un edificio de no más de tres niveles (no recuerdo bien si había otro). Si la memoria no me falla, no llegaba a diez pequeñas habitaciones.

En la noche fuimos al bar in: una ‘enramada’ compuesta por cuatro troncos, colocados en forma cuadrada o rectangular, cubiertos con palmas; una ‘bellonera’ que sonaba alternative, y unas cuantas luces de colores… ¡Música y tragos frente a la música del mar!…

Jugué con las olas de la desértica y avispada Cosón. Nadé en Playa Bonita, Las Ballenas y capaz que otras más…

Con los años, los ‘jevitos’ de la época (‘popis’ de hoy) se apercibieron, y, como niño ante juguete nuevo, empezaron a dejar sus exclusivas villas del Este corto, para disfrutar de los encantos bohemios y agrestes de este hermoso litoral paisano.

A los que ya íbamos, no nos gustó mucho la idea, pero tenían derecho… Al igual que hoy en día tienen los Wawawa’s.

A lo que no tienen derecho ni unos, ni otros, ni yo, ni nadie, es a hacer lo que hicieron en la recién pasada Semana Santa: arrabalizaron el lugar, lo llenaron de basura, condujeron sus lujosos y no lujosos autos por la arena…

—¿Ahora eres clasista? —No. Concurrieron distintos niveles socioeconómicos. ¡No es cuestión de bolsillo, sino de educación!

Desde hace muchos años, Las Terrenas se llena en Semana Santa, pero que yo sepa nunca había pasado lo que pasó esta vez, ¿y qué fue lo nuevo? ¡Un concierto de dembow!

No hay que culpar dañinamente a nadie.

Solamente exhortar a los líderes y a los seguidores del movimiento (al que también sigo) a que averigüen cuáles son las normas de cortesía, educación y sana convivencia colectiva, para que así como crecen (y aspiran a crecer) económicamente, crezcan a título personal. La movilidad socio-económica debe ir acompañada de movilidad socio-educativa. De lo contrario, por más dinero que tengas te excluyen.

Aunque nunca pensaría en el extremo al que Sal habría llegado, comprendo su celo por el secreto de su magic spot, y lo que lo intentaba cuidar…

Saludos cordiales. Bendiciones.

Por Daniel A. Perdomo Puello

