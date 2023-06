Water Cay gana Clásico Sprinter para importados en el Quinto

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO ESTE.- El caballo Water Cay (6) ganó el sábado el Clásico Sprinter, para importados y nativos cuyos dueños desearan que éstos participaran en la carrera, en el Hipódromo Quinto Centenario.

El pupilo del Establo Marifé hubo de batallar fuerte con el nativo Counsellor (7), al cual superó por el pescuezo, al arribar a la meta de los 1,200 metros.

El dividendo del pool de 6 fue RD$14,024 por partes, más las partes de cinco. Con cinco ganadores el dividendo fue de RD$388.00

El monto apostado al pool de 6 fue de RD$$2,061,984.00; constituyendo la sexta ocasión en la historia que el total apostado en ese renglón supera la barrera de los 2 millones de pesos.

Ray Guevara entrega Copa Sprinter

El presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Milton Ray Guevara, hizo entrega de la Copa Sprinter al representante del Establo Marifé, Rafael Cipión.

El Dr. Ray Guevara estuvo acompañado en el acto de entrega por su hija, Iraima Ray; el presidente de la Comisión Hípica Nacional, Francisco Pavonessa; el vicepresidente de la Comisión Hípica Nacional, Radhamés Senra; y el propietario de establos, Moisés Alou.

El Establo Marifé es propiedad de Elvis Attías.

RESULTADOS POR CARRERA

En la primera carrera, se impuso Humanitario CN (3), del Establo Florida. Llevó la monta del jinete Antonio Holguín. Lo entrena Víctor Meriño. Corrió los 1,100 metros en tiempo de 1:07:00. Exacta ganadora 3/2 (Humanitario CN/El Protector). Trifecta 3/2/6 (completada por Blue Sargent). Superfecta 3/2/6/5 (completada por Caño Banda).

En la segunda carrera, la ganadora fue Doña Berkis (2), del Establo Alexander. Tuvo sobre el lomo al jinete Trusman Quevedo, quien siguió las orientaciones del entrenador Nelson García. Hizo tiempo de 1:17:00 en los 1,200 metros. Exacta 2/8 (Doña Berkis/Canela). Trifecta 2/8/7 (completada por Poca Woman). Superfecta 2/8/7/con todos. Dupleta 3/2 (Humantario CN/Doña Berkis).

En la tercera carrera, el vencedor fue Glorioso B. (4), del Establo Moisés. Tuvo en la silla al jinete Carlos de León, a quien le instruyó el entrenador Iván Díaz. Marcó tiempo de 1:46:00 en los 1,700 metros. Exacta 4/1 (Glorioso B./Don Elías). Quiniela 1/4 (Don Elías/Glorioso B.). Trifecta 4/1/2(completada por Vigorosa). Superfecta 4/1/2/3 (completada por Joas). Dupleta 2/4 (Doña Berkis/Glorioso B.).

En la cuarta carrera, el primero en llegar a la meta de los 1,700 metros fue Cadete (1), del Establo Maralba. Lo condujo Esmerlin Justo, bajo las directrices del entrenador German León. Paró las agujas del reloj en 1:46:1/5. Exacta 1/2 (Cadete/Wells Aproval). Quiniela (1/2). Trifecta 1/2/4 (completada por Channeler Wells). Superfecta 1/2/4/3 (completada por Terremoto P.).

En la quinta carrera, ganó Water Cay (6), del Establo Marifé. Llevó sus bridas el jinete Jimmy Jiménez. Lo entrena Luis Valerón. Hizo crono de 1:13:00 en los 1,200 metros. Exacta 6/7. Quiniela 6/7. Trifecta 6/7/con todos. Superfecta 6/7/3/4. El Pick 3 fue 4/1/6. El Pick 4 fue 2/4/1/6. Dupleta 1/con todos. Todos/6.

En la sexta carrera, la victoria fue para Half Loyal (2), del Establo The King George. Lo guió el jinete Kelvin Rosario, bajo las indicaciones del entrenador Jorge Luis Vilchez. Corrió los 1,40 metros en tiempo de 1:28:1/5. Exacta 2/7 (Half Loyal/Breaking Change). Quiniela 2/7. Trifecta 2/7/3 (completada por Tartaleta). Superfecta 2/7/3/5 (completada por Right On The Money). El 2do. Pick 3 fue 1/6/2 . El 2do. Pick 4 fue 4/1/6/2. Dupleta 6/2 (Water Cay/Half Loyal).

Relacionado