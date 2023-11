Wason Brazoban le responde a Santiago Matías: »sácate de la cabeza que el mundo te odia»

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- En medio del dime y direte que se ha producido estos últimos días entre Santiago Matías y diversas figuras del mundo del espectáculo salió a colación un enfrentamiento con el cantante baladista Wason Brazoban y este respondió de inmediato a traves de las redes sociales.

Fue por medio de su dinámica #Wasonpensando que el artista le contestó a Alofoke el hecho de que lo bloqueó por apoyar a Cheddy García en su »campaña» contra este».

»Soy tu pana sin interés , no tu empleado . Y tú sabes las cosas que te aviso antes de que pasen , cuando hablamos en privado . Suelta el celular por un tiempo, respira profundo , ve y abraza a tus hijos y disfruta de la Paz de tu bello hogar . Sácate de la cabeza que el mundo te odia . Ten paz , no jodas tanto», escribió el interprete de »La mujer que a mi me gusta» en un post.

Matías en su famoso en vivo, arremetió contra Wason, dijo que lo bloquearía de sus contactos y le retiraría su amistad.