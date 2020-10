Wason Brazobán: “Hay que darle tiempo a que desarrolle su gobierno”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El cantautor Wason Brazón pidió a la población darle tiempo a que el presidente Luis Abinader desarrolle su gobierno y consideró prematura la decisión de salir a las calles a protestar.

Sus declaraciones surgen a partir del llamado que realizó el partido minoritario Generación de Servidores para este lunes en virtud de efectuar una manifestación de protesta contra los nuevos impuestos que figuran en el anteproyecto de ley del Presupuesto General de la Nación de 2021, en la Plaza de la Bandera de Santo Domingo a partir de las 5 de la tarde.

A través de su cuenta de Instagram el intérprete de “La mala” escribió que “Si el pueblo eligió un presidente democráticamente es porque entendió que era la mejor opción, entonces hay que darle tiempo a que desarrolle su gobierno y no estar intentando protesta tan temprano”. Asimismo el artista destacó que aunque no esta de acuerdo con la medida de aumentar los impuestos consideró que la realización de la protesta llevaría eventualmente a un rebrote de COVID-19, “yo creo que es muy temprano para hacer protestas y que eso traería más contagios. Denle un poco más de tiempo al gobierno. Lo digo yo que vote en contra”, apuntó en una de sus publicaciones.

Brazobán es conocido por hacer llamados de atención a las situaciones sociales del momento, tal es el caso del toque de queda cuando explicó el motivo de sus declaraciones, asegurando que su opinión respecto al toque de queda no es de carácter político. “A mi me conviene que Abinader haga un buen Gobierno, pues todos los dominicanos obviamente vamos a estar mejor. Lo que no me encuentro justo es que porque un 5% de la población este haciendo desorden en los barrios, los empresarios nocturnos deban pagarlo”, declaró.