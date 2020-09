Wason Brazoban explica la razón de sus declaraciones respecto al toque de queda

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Este fin de semana circuló en canales de redes sociales un distintivo cuadro amarillo que leía la frase “No más toque de queda”, una campaña apoyada por celebridades y figuras públicas dominicanas, que busca que el Gobierno desista de esta medida impuesta por las autoridades de salud en virtud de reducir el contagio de coronavirus, y a través de una publicación en su cuenta de Instagram, Wason Brazoban explicó la razón de sus declaraciones.

Los comentarios a favor y en contra respecto a esta campaña que recorrió los perfiles de los usuarios en redes sociales no se hicieron esperar, y el cantautor fue una de las celebridades del medio artístico dominicano que emitió su parecer al respecto. A través de una publicación, Brazoban declaró que “cada quien es grande y sabe que debe cuidarse . ¡Sin en 6 meses no lo entendieron que se jodan! La salvación es individual”.

Asimismo, colgó una imagen que hacia un llamado de atención a quienes deciden violar la medida, sin pensar en la población desempleada, por ejemplo los expendios de frituras y comida callejera que laboran pasado las siete de la noche cerca de los centros de diversión nocturnos. “¿Es justo que porque un grupo de 20 imprudentes armen una fiesta en un barrio, sin distanciamiento social ni mascarillas, esos mil puestos de frituras tengas que cerrar su negocio de ellos vivir?”

A través de un video que hizo público en su cuenta personal de Instagram, Brazoban explicó el motivo de sus declaraciones, asegurando que su opinión respecto al toque de queda no es de carácter político. “A mi me conviene que Abinader haga un buen Gobierno, pues todos los dominicanos obviamente vamos a estar mejor. Lo que no me encuentro justo es que porque un 5% de la población este haciendo desorden en los barrios, los empresarios nocturnos deban pagarlo”, aseguró el artista al tiempo que revelaba que su intención no es que dejen de usar mascarillas, ni dejen de cuidarse.

El intérprete de “La mala” añadió que no es una persona de desorden, y que lo busca a través de sus declaraciones es que las autoridades pertinentes levanten la medida del toque de queda y que se encarguen de las personas que se aglomeran hacer desorden.