Wason Brazoban dice «el hombre no está para fregar y trapear» y opina sobre la igualdad de género; figuras reaccionan

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El cantante y compositor dominicano, Wason Brazoban, se declaró machista este miércoles en una publicación que realizo a través de su cuenta de Instagram, donde dijo que no está de acuerdo con que el hombre debe fregar y trapiar en una casa.

»Todavía no le encuentro lo sensual y romántico a un hombre trapeando y fregando a cada ratos en su casa. El hombre no está para eso, el hombre es un proveedor y protector por naturaleza. Un hombre esta para estar joseando en la calle buscando el sustento o avance económico de su familia», escribió Brazoban junto con varias publicaciones más desarrollando el tema.

De inmediato, las figuras del medio reaccionaron ante lo dicho por el interprete de »La Mala», quien siempre genera polémica con sus opiniones de temas sociales.

Algunos de los que le respondieron en sus post, fueron Miralba Ruiz, Cheddy García, Santiago Matías, Vladimir Jáquez, Gerald Ogando, entre otros que se mostraron a favor y en contra.

»Desde que la elite inventó la jodida igualdad de género, el matrimonio se ha ido a pique. ¡No somos iguales! Por mas que jodan, naturalmente no somos iguales hombre y mujer. La mujer tiene capacidades en algunas cosas, que el hombre no tiene. El hombre tiene capacidades en algunas cosas que la mujer no tiene. Por mas que digan, jamás se verá normal la mujer trabajando y el hombre en la casa trapeando y fregando. Es mas, me voy mas lejos. La mujer no lo respeta igual», seguía diciendo entre post y post.

