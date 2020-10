Wason Brazobán asegura que se curó del coronavirus con aceite de coco

View this post on Instagram

El tiempo me está dando la razón al @eldoctorurbano . Les diré algo . El el primer mes que llego el covid dominicana a mi me dio , me puse en cuarentena en la finca y no lo publiqué ( porque Pa que publicarlo ?)y mirando instragram encontré este hombre que decía que tomen aceite de coco y te laurel . Cómo es algo natural no tenia nada que perder , pues así lo hice y en menos de dos dias estaba muuuucho mejor de la fiebre y el dolor de cuerpo y al tercer día estaba nítido . Subi la recomendación a instragram y me dijeron que yo no era doctor ni él tampoco . Es verdad yo no soy doctor pero eso me curó🤷🏾‍♂️. 7 meses después lean esto . @eldoctorurbano la pegaste !