Washington no avisó a Zelenski de la filtración del Pentágono, según el Post

EL NUEVO DIARIO, WASHINGTON.- Estados Unidos no avisó al presidente ucraniano Volodímir Zelenski, de la filtración de decenas de documentos clasificados del Pentágono en internet, confirmó el propio mandatario en una entrevista con The Washington Post publicada este martes.

En la entrevista, Zelenski se niega a referirse al material como «sensible», ya que hacerlo implicaría reconocer que es real.

«No es beneficioso para la reputación de la Casa Blanca y creo que no es beneficioso para la reputación de Estados Unidos», dijo el mandatario, que sugirió que no podía hablar libremente sobre su opinión ya que no quiere enturbiar su relación con Washington en plena guerra con Rusia.

Las filtraciones, que se produjeron hace varios meses en la red social Discord y fueron recientemente sacadas a la luz por varios medios, entre ellos el Post, incluyen detalles comprometedores de la estrategia ucraniana.

También revelan deficiencias en las defensas aéreas ucranianas en un momento en que Kiev se prepara para una gran ofensiva contra las fuerzas invasoras.

El principal sospechoso de las filtraciones, Jack Teixeira, es un joven miembro de la Guardia Nacional que trabajaba en una base aérea en Massachusetts (EE.UU.) que ha sido imputado por delitos de transmisión y extracción de información clasificada.

El pasado 17 de abril, el Pentágono anunció el lanzamiento de una investigación «a fondo» y de 45 días de sus sistemas de seguridad, tras haber sufrido esa filtración, una de las mayores que ha experimentado en una década.

