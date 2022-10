Washington decreta el 11 de octubre como Día de Bradley Beal

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, WASHINGTON.- El Ayuntamiento de Washington D.C. decretó el 11 de octubre como el Día de Bradley Beal en la capital de los Estados Unidos. Con el alcalde Muriel Bowser a la cabeza, los miembros del gobierno local celebraron una ceremonia en el Capital One Arena en honor al jugador de los Wizards por sus acciones comunitarias a lo largo de los años. Beal no pudo acudir al evento por una enfermedad no relacionada con el COVID-19. Fueron su esposa y sus dos hijos los que acudieron a la ceremonia en su representación.

Este homenaje llega apenas meses después de que el jugador se haya comprometido con el equipo de la ciudad por los próximos cinco años. Beal llegó a D.C. hace ya diez años, y entre sus servicios a la comunidad destacan su mentoría en institutos locales y las ayudas económicas a estructuras educativas. Por las cuales ya ganó el NBA’s Community Assist Award en 2019.

«Es una verdadera bendición y un honor» agradece el jugador al alcalde y al ayuntamiento tras pedir perdón por su ausencia. «Esta es mi casa, la que me recibió con los brazos abiertos desde el primer día. Pero yo nunca he sido lo importante. Sino la gente a la que he querido influir positivamente. Sigue siendo una lucha y un viaje que sigo empujando hoy en día» zanjaba el de los Wizards.

