Warriors optimista renovaciones de Kerr y Thompson

EL NUEVO DIARIO, OAKLAND.- Los Warriors de Golden State entran en una temporada muy importante de cara a su futuro, y no solo por los resultados deportivos, sino porque dos piezas de la dinastía tan relevantes como Steve Kerr y Klay Thompson podrían cambiar de aires el próximo verano.

Tras muchas campañas en la organización, esta debe negociar la continuidad de ambos y, escuchando al general manager de la misma, Mike Dunleavy Jr., parece que un acuerdo está en camino; eso sí, sin calendario para ello.

«Por ambas partes existe el deseo de extender y que vuelvan, así como de asegurarse de que esos muchachos estén en los Golden State Warriores en el futuro. Ambas partes se sienten así y cuando trabajas a partir de esa idea, puedes llegar a un acuerdo. No hay un cronograma específico para cerrarlo», sentencia el ejecutivo en declaraciones recogidas por NBCS.

Empezando por Thompson, este percibirá en el curso 2023-24 un total de 43,2 millones de dólares, por lo que negociar su nuevo salario puede ser complicado, aunque si hay predisposición como dice Dunleavy Jr., obviamente se pueden entender.

En cuanto a Kerr, él mismo ha dicho ya que se ve continuando en el equipo. «Me siento muy bien con mi posición aquí y quiero estar aquí… No estoy estresado por el hecho de que acabe mi contrato en absoluto. Soy perfectamente capaz de entrenar ya me quede un año o haya una extensión. No hay diferencia, pero espero estar aquí», sentencia.