(VIDEO) Warriors defienden octavo puesto; Nets, el segundo, y Wizards vuelven a ganar

EL NUEVO DIARIO, HOUSTON, EE.UU.- La recta final de la temporada regular de la NBA estuvo llena de lucha sin cuartel y triunfos importantes de los Golden State Warriors y los Washington Wizards, que incrementaron sus posibilidades de estar en los playoffs., informaron este domingo medios deportivos.

El base Stephen Curry, con 49 puntos, volvió a ser la clave de la victoria de los Warriors por 136-97 ante los Oklahoma City Thunder y defendieron el octavo puesto de la Conferencia Oeste.

El gran momento de Curry y los Warriors hace que nadie quiera enfrentarse a ellos en el torneo de entrada y que de mantenerse las actuales posiciones serían Los Ángeles Lakers, que son séptimos.

11 THREES FOR STEPH IN THE THIRD QUARTER 🤯 (via @NBA) pic.twitter.com/40GczbefNw

— Overtime (@overtime) May 9, 2021