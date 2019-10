Warfield se retira como presidente de PGA Tour Latinoamérica

Comparte esta noticia

El ejecutivo termina con una carrera en el PGA Tour de 21 años

EL NUEVO DIARIO, Florida, EE.UU.—Jack Warfield, un veterano que trabajó durante 42 años en la industria del golf, y quien fue ejecutivo del PGA TOUR por 21 años, ocho de ellos como presidente del PGA Tour Latinoamérica, anunció su retiro el pasado 18 de octubre. Warfield seguirá ejerciendo su cargo de presidente del Tour hasta el final del año.

“En más de 40 años de carrera en el golf, con mas de la mitad de ese tiempo trabajando para el PGA TOUR, Jack Warfield contribuyó al crecimiento del deporte de muchas maneras, creando y desarrollando muchos eventos que hoy definen la presencia del PGA TOUR a nivel global. Su impacto expandiendo nuestro deporte alrededor del mundo, y especialmente en Latinoamérica, se sentirá en los años venideros”, afirmó el Comisionado del PGA Tour, Jay Monahan.

“Bajo su liderazgo, Jack tuvo una visión para PGA Tour Latinoamérica, él ensambló un tremendo equipo e inició con la creación de relaciones en la región. Por todos estos esfuerzos, PGA Tour Latinoamérica ha prosperado. Apreciamos lo que Jack ha logrado y por todas sus contribuciones le deseamos el mejor de los retiros”.

La carrera completa de Warfield estuvo centrada en el golf profesional, con asignaciones amplias y variadas que lo han llevado a seis de los siete continentes y 81 países, territorios y regiones. En ese tiempo, estuvo asociado con grandes estrellas de este deporte mientras pasaba tiempo considerable con jóvenes, jugadores que recién iniciaban sus carreras como profesionales.

Después de graduarse de University of Southern Mississippi, donde fue tres años miembro del equipo de golf, Warfield trabajó como Ejecutivo Deportivo entre 1978 y 1982, manejando torneos del PGA Tour y el LPGA. Después de un periodo de cuatro años como oficial de reglas en el LPGA, Warfield se convirtió en Director de Torneo en el GTE Senior Classic del PGA TOUR Champions en 1987.

En 1989, Warfield se involucró de manera importante con el golf internacional al convertirse en vicepresidente de golf en Riber Sports Marketing, y en conjunción con una nueva compañía que fundó, Global Golf Management, lideró su equipo de trabajo para desarrollar torneos en Europa, Asia y África. Durante ese tiempo, Warfield simultáneamente sirvió como Director de Torneo en la Copa Mundial de Golf, posición que mantuvo hasta 1999. En ese mismo año se unió al PGA TOUR, trabajando como vicepresidente de los recién creados Campeonatos Mundiales de Golf. De igual manera fue parte del crecimiento y desarrollo de la Presidents Cup, un evento bienal que enfrenta a jugadores de Estados Unidos con jugadores de países no europeos en una competencia por equipos.

“Ha sido una gran oportunidad para mi ver el cambio de los eventos de golf profesional en los pasados 42 años. Lo que inició como algo pequeño, impulsados por la comunidad cuando comencé mi carrera, con cientos de voluntarios maravillosamente comprometidos, se ha transformado en grandes eventos de televisión, patrocinios y entretenimiento. Pero con el corazón de los voluntarios y el enfoque de la caridad muy presentes hasta el día de hoy. Eso es algo muy alentador de ver”.

Cuando el ex comisionado del PGA Tour, Tim Finchem, le preguntó a Warfield sobre la posibilidad de ser presidente de PGA Tour Latinoamérica, Warfiled aceptó entusiasmando el desafío de construir el que sería el cuarto Tour del PGA TOUR y de paso ser la plataforma para los Tours internacionales que estaban por formarse, el Mackenzie Tour – PGA Tour Canadá en 2013 y el PGA Tour Series-China en 2014.

Como presidente de PGA Tour Latinoamérica, Warfield tomó posesión en 2011 y de inmediato se dedicó a prepara lo que sería la temporada inaugural en 2012. Recientemente el Tour celebró su torneo No. 125, el Diners Club Perú Open presentado por VOLVO. Desde el primer evento del Tour, disputado en Mérida, México, el PGA Tour Latinoamérica ha desarrollado eventos en 17 países y territorios. Es este año, siete graduados de PGA TOUR Latinoamérica, Adam Long, Martin Trainer, Keith Mitchell, Corey Conners, Nate Lashley, Juan Sebastián Muñoz y Lanto Griffin, han ganado eventos del PGA TOUR, mientras que Rafa Campos, oriundo de Puerto Rico, fue uno de los nuestros que ganó en el Korn Ferry Tour 2019 y ahora es debutante en el PGA Tour 2019-20.

“He sido muy afortunado de recibir el apoyo del PGA Tour para terminar esta carrera en la que se construyó y ha operado el PGA Tour Latinoamérica. Ha sido un enorme privilegio trabajar durante estos ocho años con un increíble y comprometido equipo de trabajo y con socios de torneos mientras viajábamos a destinos asombrosos y jugábamos en campos de golf de primer nivel”, dijo Warfield. “Este ha sido el proyecto más gratificante en el que participé. Ver el éxito de jugadores latinos, estadounidenses y de otros países, ver hasta dónde han llegado en sus carreras es sinceramente el resultado más significativo de venir a PGA Tour Latinoamérica”.

“Creo que he viajado algo más de cuatro millones de millas en estos 42 años”, continuó Warfield. “Un amigo me preguntó, y le respondí, ‘Lo bueno es que en un solo año logré la categoría Platinum en dos aerolíneas. Lo malo es que hice Platinum en dos aerolíneas’. Incluso a medida que voy a ir yendo más despacio, aún hay cosas en las que me gustaría seguir trabajando en el futuro, espero seguir involucrado en este maravilloso deporte”.

El PGA Tour anunciará el sucesor de Warfield en los próximos meses.

