“WAP” es la canción del año para Pitchfork y Rolling Stone

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.-“WAP”, el controvertido rap de Cardi B y Megan Thee Stallion que ha sido un fenómeno en Estados Unidos, recibió este lunes el título de canción de año para dos publicaciones de referencia en el mundo musical, la revista Rolling Stone y la alternativa Pitchfork.

Se trata de una coincidencia que demuestra la relevancia alcanzada por este rap que fuera del país norteamericano ha pasado más desapercibido pero que generó todo un debate a raíz de la controversia provocada por su letra sexualmente explícita y centrada en la mujer, frente a otras producciones del mismo corte pero enfocadas en atributos masculinos.

“De las muchas palabras que podrían describir el dúo (sucio, vulgar, desagradable, explícito) ninguna se acerca a capturar la actitud del título en sí”, dice la revista Pitchfork en referencia al nombre, “WAP”, acrónimo de “Wet Ass Pussy”, algo así como vagina mojada.

“Cardi y Megan renuncian por completo a los eufemismos para presentar un caso cerrado a favor de las mujeres que expresan su lujuria en toda regla”, afirma.

Por su parte, Rolling Stone definió a “WAP” como el “libertinaje escapista que Estados Unidos necesitaba en el 2020”.

“El sonido de dos de las mujeres más fuertes de la música que ponen de manera desafiante al placer de frente en un momento en que la diversión y la alegría parecían muertas”, añade la revista.

“SAFAERA”, DE BAD BUNNY, DESTACA EN AMBAS LISTAS

Por su parte, Bad Bunny es el artista latino mejor posicionado en ambas listas gracias a su sencillo “Safaera”, quinto mejor tema del año para Pitchfork y en el número 15 para Rolling Stone.

Entre el resto de temas mejor posicionados se encuentran “People, I’ve been sad”, de Christine and the Queens, y sencillos de los últimos álbumes de Bob Dylan, Taylor Swift, Dua Lipa, Fiona Apple, Phoebe Bridgers, Perfume Genius, Lady Gaga y The Weeknd.

Como curiosidad, “Dreams”, de Fleetwood Mac, aparece en el número 50 de la lista de Rolling Stone, casi de manera simbólica, por el renacimiento que esta canción de 1977 tuvo este año gracias a un video viral de la aplicación TikTok.